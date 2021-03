10 wichtige Fakten zur Börse am Dienstag

Der DAX gewinnt rund eine Stunde vor dem Erklingen der Startglocke 0,28 Prozent auf 14.502,50 Punkte.

2. Börsen in Fernost mit Kursgewinnen

Der japanische Leitindex Nikkei wies am Dienstag letztlich einen Aufschlag von 0,52 Prozent auf 29.921,09 Punkte aus.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,76 Prozent auf 3.445,92 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 0,62 Prozent auf 29.013,49 Stellen zulegt.

3. MorphoSys plant 2021 mit höheren Aufwendungen

MorphoSys rechnet im laufenden Jahr mit steigenden Aufwendungen, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung. Zur Nachricht

4. Zalando-Aktie legt nachbörslich zu: Zalando steigert Ergebnisse und setzt sich ambitionierte Ziele

Zalando setzt sich dank eines starken Auftaktquartals ambitionierte Ziele für das laufende Geschäftsjahr. Zur Nachricht

5. Software-Aktie nachbörslich tiefer: Software AG zahlt unveränderte Dividende

Die Software AG will für das vergangene Jahr eine stabile Dividende von 0,76 Euro zahlen. Zur Nachricht

6. Börsengang rückt näher: FRIEDRICH VORWERK könnte Milliardenbewertung erzielen

Der Anbieter von Energieinfrastruktur FRIEDRICH VORWERK kommt dem Börsengang näher. Zur Nachricht

7. RWE plant höhere Dividende für 2021

Der Energieversorger RWE ist im Geschäftsjahr 2020 wie zuvor bereits mitgeteilt deutlich gewachsen und strebt für 2021 nun eine höhere Dividende an. Zur Nachricht

8. WACKER CHEMIE bleibt auf Erholungskurs - Rohstoffkosten belasten aber

WACKER CHEMIE traut sich wegen der fortgesetzten Konjunkturerholung und guter Geschäfte mit der Solarindustrie 2021 ein Umsatz- und Gewinnplus zu. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel nachgegeben. Händler nannten den etwas stärkeren US-Dollar als Grund. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent 68,31 Dollar. Das waren 57 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) fiel um 60 Cent auf 64,79 Dollar.

10. Euro weiter über 1,19 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag zunächst über der Marke von 1,19 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1930 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Der Handel zwischen Euro und Dollar verlief in ruhigen Bahnen.

Bildquellen: Santiago Cornejo / Shutterstock.com