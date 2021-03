Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Montag etwas leichter.

So eröffnete der DAX quasi unverändert und zog anschließend zunächst an, fiel am Nachmittag aber unter die Nulllinie. Aus dem Handel ging er dann 0,28 Prozent schwächer bei 14.461,42 Punkten. Daneben legte der TecDAX zu, nachdem er mit einem kleinen Plus in den Handel gestartet war. Am Abend betrugen die Gewinne noch 0,65 Prozent auf 3.351,08 Punkte.

Nachdem der DAX in der Vorwoche eine viertägige Rekordserie verzeichnen konnte und dann am Freitag etwas abgebröckelt war, setzte er nun seine leichtere Tendenz nach anfänglichen Gewinnen fort. Am Montag standen noch vereinzelte Firmenbilanzen aus der zweiten und dritten Reihe auf dem Zettel der Anleger.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken