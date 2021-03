Deutsche-Post-Aktie fester: DHL Express investiert 160 Millionen Euro in deutsches Netzwerk

Im Zeitraum 2020 bis 2023 sollen insgesamt 160 Millionen Euro für fünf Neubauprojekte fließen, wie das Logistikunternehmen mitteilte. Die Projekte ermöglichten Kapazitätssteigerungen und operatives Wachstum.

Der offizielle Baubeginn für das neueste Projekt in Neu-Ulm ist am heutigen Dienstag. Das Investitionsvolumen für den neuen Standort beläuft sich insgesamt auf 17 Millionen Euro, Umzug und Inbetriebnahme sind für Frühjahr 2022 geplant.

Im vergangenen Jahr gab DHL Express Germany den Neubau eines Standortes am Flughafen München für 70 Millionen Euro bekannt. Bereits 2020 sind den Angaben zufolge trotz Pandemie die Neubauten in Bielefeld (17 Millionen Euro) sowie in Berlin (31 Millionen Euro) ans Netz gegangen. Die Eröffnung des neuen Standorts in Dortmund, dessen Investitionsvolumen bei 25 Millionen Euro liegt, ist für Herbst 2021 vorgesehen.

Via XETRA klettert die Post-Aktie derzeit um 0,76 Prozent auf 45,26 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

