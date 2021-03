Discovery-Aktie: Dank GameStop mit Mega-Kursfeuerwerk

• Discovery-Aktie mit Rekord-Rally• Neues Streaming-Angebot kommt gut an• Reddit-Effekt treibt Kurs nach oben

Nach einer sagenhaften Rally in den letzten Monaten hat die Discovery-Aktie am Freitag (12.03.2021) mit 71,93 Dollar ein neues Rekordhoch erreicht. Seit Jahresbeginn hat der Aktienkurs um rund 136 Prozent zugelegt und die Marktkapitalisierung des Medien- und Unterhaltungsunternehmens wurde auf etwa 31 Milliarden Dollar in die Höhe getrieben.

Neues Discovery-Angebot

Auslöser des Kurssprungs war der Launch des Streaming-Dienstes Discovery+ am 4. Januar. Der Konzern betreibt mehrere Kabel-TV-Sender wie etwa Food Network, TLC, OWN, HGTV, aber sein Flaggschiff ist der Discovery Channel. Dass es zu letzterem nun ein Streaming-Angebot gibt, kam gut bei den Anlegern an.

Wie CEO David Zaslav anlässlich der Veröffentlichung jüngster Bilanzzahlen am 22. Februar verkündete, ist Discovery+ ein Erfolg. So hatten bis dato weltweit über 11 Millionen Direkt-Kunden das neue Angebot abonniert - Tendenz steigend. Außerdem fielen auch die Bilanzzahlen für das Jahr 2020 gut aus: So konnte der Umsatz im vergangene Jahr um 4 Prozent, das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie um 13 Prozent und der Free Cash Flow sogar um 25 Prozent verbessert werden.

Die Angst der Short-Seller

Doch darauf allein ist die jüngste Kursrally wohl nicht zurückzuführen. Auch der Shortselling-Krieg rund um GameStop und Co. dürfte zusätzlich eine Rolle spielen. Denn wie "CNBC" unter Berufung auf die Research-Firma FactSet berichtet, gehört Discovery in den USA zu den zehn am meisten geshorteten Aktien. Demnach seien über 27 Prozent der ausstehenden Discovery-Papiere geshortet.

Doch nachdem sich seit Ende Januar viele private Kleinanleger über Reddit und andere Internet-Foren mobilisiert und mit konzertierten Käufen die Kurse von stark geshorteten Aktien, wie etwa des US-Videospielhändlers GameStop, in die Höhe getrieben haben, scheint nun ein Umdenken bei den Shortsellern einzusetzen. Denn das Kräftemessen zwischen professionellen Leerverkäufern und organisierten Kleinanlegern hat einigen Hedgefonds, die auf fallende Kurse spekulierten hatten, hohe Verluste beschert und sie teilweise sogar bis hin zum Beinahe-Ruin getrieben.

So verletzlich wollen sich die Profis nicht noch einmal präsentieren. Zwar ist Discovery bisher nicht von einem solchen Short Squeeze betroffen, doch die Hedgefonds befürchten, dass das Medienunternehmen das nächste Ziel der organisierten Kleinanleger werden könnte. Damit sich also ein solches Debakel wie bei GameStop hier nicht wiederholt, reduzieren sie nun anscheinend ihre Short-Positionen auf Discovery, wovon der Aktienkurs enorm profitiert.

