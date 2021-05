10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX gewinnt rund eine Stunde vor Handelsstart 0,56 Prozent auf 15.198,00 Punkte.

2. Börsen in Fernost uneins

Der japanische Leitindex Nikkei legt 0,36 Prozent zu auf 28.145,29 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite derweil um 0,18 Prozent auf 3.504,62 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng nach der gestrigen Feiertagspause derzeit 0,6 Prozent ab auf 28.422,69 Stellen.

3. US-Notenbank Fed: Wirtschaft ist trotz Fortschritten von Zielen entfernt

Die Mitglieder der US-Notenbank haben sich auf ihrer jüngsten Zinssitzung vorsichtig optimistisch zur weiteren konjunkturellen Entwicklung in den USA gezeigt. Zur Nachricht

4. Deutsche Telekom will bis 2024 schneller wachsen

Die Deutsche Telekom will das Wachstumstempo in den kommenden Jahren steigern und die Aktionäre weiterhin an der Entwicklung beteiligen. Zur Nachricht

5. Glyphosat-Vergleich von Bayer in den USA weiter offen

Ein wichtiger Teil des milliardenschweren Glyphosat-Vergleichs von Bayer in den USA hängt weiter in der Schwebe. Zur Nachricht

6. Cisco enttäuscht mit Gewinnprognose

Der Netzwerk-Spezialist Cisco bezahlt sein erwartetes Umsatzwachstum zum Unwillen von Anlegern mit höheren Kosten. Zur Nachricht

7. Lufthansa setzt Kuponzahlungen der Hybridanleihe 2015 aus

Die Lufthansa wird die Kuponzahlungen für die 2015 emittierte Hybridanleihe mit einer Laufzeit bis 2075 für die Dauer der staatlichen Stabilisierungsmaßnahmen aussetzen. Zur Nachricht

8. Telecom Italia mit Umsatz auf Vorjahresniveau - Leichter Gewinnrückgang

Telecom Italia hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn nahezu stabil gehalten. Zur Nachricht

9. Ölpreise erholt

Die Ölpreise haben sich am Donnertag etwas von ihren deutlichen Abschlägen vom Vortag erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,81 US-Dollar. Das waren 15 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 37 Cent auf 63,73 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel nach Verlusten am Vorabend stabilisiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,2180 US-Dollar und damit in etwa so viel wie in der Nacht.

