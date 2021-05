DAX vorbörslich erholt -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Deutsche Telekom will schneller wachsen -- Bayer-Glyphosat-Vergleich weiter offen -- Fed eröffnet Tapering-Debatte -- Microsoft im Fokus

Der deutsche Leitindex dürfte sich nach seiner Talfahrt am Vortag im Donnerstagshandel erholen.

Der DAX weist vorbörslich grüne Vorzeichen aus. Der TecDAX wird dagegen tiefer erwartet.

Nachdem es am Mittwoch für den DAX inmitten von Inflationssorgen kurzzeitig unter die 15.000-Punkte-Marke ging, dürfte am Donnerstag eine Stabilisierung einsetzen. Aus dem Protokoll der Fed geht hervor, dass wenn die konjunkturelle Entwicklung weiter anhalte, man an eine straffere Geldpolitik denken könne. "Die Gruppe derer, die geldpolitisch auf die Bremse treten wollen, wächst", kommentiert Börsenexperte Thomas Altmann gegenüber der DPA.

