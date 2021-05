Bitcoin-Crash: Novogratz sieht Einstiegskurse bei Bitcoin

• Blutbad am Kryptomarkt• BTC mit -30 Prozent im Mai• Novogratz sieht EinstiegskurseDie 40.000-US-Dollar-Marke ist futsch: In nur einer Woche hat die weltgrößte Kryptowährung Bitcoin knapp 23 Prozent an Wert verloren, im gesamten Monat Mai ging es um rund 30 Prozent abwärts. Mit Panikverkäufen reagierten viele Anleger auf Hiobsbotschaften: Tesla -Chef Elon Musk hatte beim Thema Bitcoin -Zahlungen für Tesla-Fahrzeuge einen Rückzieher gemacht und dies mit der Sorge um die schlechte Umweltbilanz der Kryptowährung begründet. Die erhebliche Verunsicherung der Kryptoanleger wurde zusätzlich verstärkt, als die chinesische Notenbank verkündete, dass Digitalwährungen nicht für Zahlungszwecke verwendet werden dürfen

Bitcoinkurs: Novogratz rechnet mit anhaltender Konsolidierung

Schon bevor die chinesischen Währungshüter den Abwärtsdruck am Kryptomarkt verstärkt haben, hatte Mike Novogratz, der CEO von Galaxy Digital, davor gewarnt, dass die Konsolidierung am Markt für Digitalwährungen möglicherweise noch einige Wochen anhalten könnte. Im Interview mit Bloomberg erklärte er, er rechne für Bitcoin mit einem Preis "irgendwo zwischen 40.000 und 55.000 US-Dollar". Danach könne der BTC aber wieder Schwung aufnehmen, um die 55.000-US-Dollar-Marke zurückzuerobern. Damit bliebe der Bitcoin deutlich unter seiner Rekordmarke von 63.000 US-Dollar, die im April erzielt wurde.

Sind das bereits Einstiegskurse?

Im Interview mit CNBC erklärte der Kryptoexperte, dass der Bitcoin-Absturz "Rückschläge für die Wallets und die Investorenbasis" seien. Es fühle sich an, wie Kapitulation, legte Novogratz weiter nach, Anleger würden also nicht mehr darauf hoffen, zwischenzeitliche Verluste wieder aufholen zu können und trennen sich daher von dem Investment, statt es zu halten.

Dennoch machte er Anlegern Mut, sich von der Panik am Markt nicht anstecken zu lassen. Auf dem aktuellen Preisniveau seien Einstiegskurse zu sehen. Gegenüber "Squawk Box" erklärte er: "Die Märkte sind nicht einfach. Wenn sie das wären, wären wir alle reich". Dass die Märkte korrigieren, sei für Märkte nur natürlich.

Es sei zu sehen, dass die institutionellen Anleger in den Markt einsteigen, allerdings bräuchten sie dafür noch etwas Zeit", mahnt Novogratz Kryptoanleger zu Geduld.



