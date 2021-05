Alphabet-Aktie legt zu: Google eröffnet erstes Ladengeschäft - Vorbild ist Apple Store

Der erste sogenannte Google Store soll in diesem Sommer im New Yorker Stadtteil Chelsea aufmachen, wo das Unternehmen bereits seine US-Ostküstenzentrale hat. Google will dort laut einem Eintrag im Firmenblog vom Donnerstag unter anderem seine Pixel-Handys und -Notebooks sowie Fitbit-Fitness-Tracker und Smarthome-Equipment der Marke Nest anbieten. Die Tochter des Alphabet -Konzerns setzt damit auf das Erfolgsrezept des iPhone-Riesen Apple , der Hunderte solcher Geschäfte betreibt und damit schon seit Jahren seine Umsätze steigert.

Die Aktie der Google-Mutter Alphabet legt im Donnerstag an der US-Börse NASDAQ 1,34 Prozent auf 2.301,97 US-Dollar zu.

