Lufthansa setzt Kuponzahlungen der Hybridanleihe 2015 aus

Heute im Fokus

Inflationssorgen: Dow schwächer -- DAX schließt tiefrot -- E.ON verlängert Dividendenversprechen -- SUSE mit schwachem IPO -- Bitcoin & Co. stürzen ab -- Google, Zalando, Bayer, Nordex im Fokus

RWE kooperiert mit Facebook bei Solarprojekt in den USA. Deutsche Börse will nach Rekordjahr weiteres Wachstum liefern. Aktie von Eckert & Ziegler stark - Hauck & Aufhäuser sieht viel Luft. AUTO1 Group verkauft mehr Autos zu höheren Preisen. Corestate Capital mit enttäuschenden Zahlen. Nordex bestückt Windpark in Finnland mit 45,6 Megawatt Leistung. Börsengang voraus: hGears legt Ausgabepreis fest.