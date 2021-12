10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag freundlich eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,3 Prozent höher bei 15.638 Punkten.

2. Börsen in Fernost freundlich

An den Börsen in Fernost sind die Anleger am Donnerstag in Kauflaune.

In Japan schloss der Nikkei mit einem Zuwachs von 0,83 Prozent bei 28.798,37 Punkten.

Auch in China dominieren die Bullen. Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland steigt aktuell (07:49 Uhr) um 0,50 Prozent auf 3.640,76 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 0,43 Prozent auf 23.200,98 Einheiten zulegt.

3. LANXESS will 2023 wieder größere Zukäufe ins Auge fassen

Der Chemiekonzern LANXESS will nach einer Pause im kommenden Jahr anschließend wieder deutlicher als Käufer auftreten. Zur Nachricht

4. Continental-Chef blickt optimistisch auf das Schlussquartal

Der Autozulieferer Continental blickt optimistisch auf das laufende Quartal. Zur Nachricht

5. FAA fordert Nachbesserungen für Boeing 777-Triebwerke

Die US-Flugsicherungsbehörde FAA fordert für die Wiederinbetriebnahme der Boeing-Flugzeuge des Typs 777-200, die mit Triebwerken von Pratt & Whitney ausgestattet sind, zusätzliche Inspektion der Triebwerksschaufeln nach einem Richtlinienprotokoll sowie eine Verstärkung eines Schlüsselteils. Zur Nachricht

6. Citigroup verkauft Verbraucherbankgeschäft auf den Philippinen

Die US-Großbank Citigroup setzt ihre Strategie zum Ausstieg aus dem asiatischen Verbraucherbankgeschäft fort und verkauft den Bereich Consumer Banking für umgerechnet 908 Millionen US-Dollar an die heimische Union Bank of the Philippines. Zur Nachricht

7. TAG Immobilien baut mit Robyg-Übernahme Geschäft in Polen aus

Die TAG Immobilien AG verstärkt ihr Geschäft in Polen und übernimmt für rund 550 Millionen Euro die Gesellschaft Robyg von Goldman Sachs und Centerbridge Partners. Zur Nachricht

8. Airbus erhält Hubschrauber-Auftrag aus Frankreich für mehrere Milliarden Euro

Airbus hat von den französischen Streitkräften einen Hubschrauberauftrag im Wert von 10 Milliarden Euro erhalten. Zur Nachricht

9. Ölpreise starten mit moderaten Gewinnen

Die Ölpreise haben am Donnerstag geringfügig zugelegt.

10. Euro behauptet sich über 1,13 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag weiter klar über 1,13 US-Dollar notiert.

Bildquellen: Travis Wolfe / Shutterstock.com