Asiens Börsen freundlich -- DIC Asset löst Konsortialkredit vorzeitig ab -- Airbus erhält Milliarden-Auftrag

Der DAX eröffnete den Tag etwas fester und bewegte sich über den größten Teil des Tages leicht im Plus. Erst im späte Handel ging es deutlicher aufwärts. Letztlich verließ der Leitindex den Handel 0,95 Prozent höher bei 15.593,47 Punkten. Daneben zog der TecDAX kräftig an, nachdem er zu Beginn schon leicht gestiegen war. Sein Schlussstand: 3.850,30 Zähler (+1,4 Prozent).

Nach dem Kursrutsch vom Wochenauftakt sei der Markt zudem nun technisch "sauber", das eröffne nun doch noch die Chance auf Kursanstiege am Jahresende. Allerdings kommen von anderer Seite auch mahnende Worte mit Blick auf die Ausbreitung der Omikron-Variante. Die neuen Beschränkungen in Deutschland nach Weihnachten lieferten wenig Kaufargumente, hieß es.

So startete der EuroSTOXX 50 mit einem kleinen Plus und bewegte sich anschließend weiterhin in der Gewinnzone. Er verließ den Handel mit einem Zuschlag von 0,83 Prozent bei 4.209,78 Stellen.

An der Wall Street ging es am Mittwoch aufwärts.

An den Börsen in Fernost sind die Anleger am Donnerstag in Kauflaune.

In Japan verzeichnet der Nikkei aktuell (06:37 Uhr) einen Zuwachs von 0,58 Prozent bei 28.727,94 Punkten.

Auch in China dominieren die Bullen. Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland steigt um 0,05 Prozent auf 3.624,55 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 0,27 Prozent auf 23.164,78 Einheiten zulegt.

Zwischen Konjunkturzuversicht auf der einen und Pandemiesorgen auf der anderen Seite überwiegen an den Aktienmärkten in Ostasien am Donnerstag erneut kleine Aufschläge. Sie schließen sich damit erneut nur sehr zaghaft der positiven Stimmung an der Wall Street an, wo unter anderem ein besser als erwartet ausgefallenes US-Verbrauchervertrauen für deutliche Gewinne gesorgt hatte. Die Spekulation dahinter ist, dass die geldpolitische Straffung in den USA zur Eindämmung der hohen Inflation die Konjunktur nicht aus der Spur bringen wird.

