1.000 US-Dollar Bonuszahlung: Apples Rückkehr in die Büros wird verschoben

• Rückkehr in die Büros kann im Februar noch nicht stattfinden• Mitarbeiter erhalten eine Bonuszahlung von 1.000 US-Dollar• Wann die Rückkehr in die Büros tatsächlich stattfindet ist unklar

Rückkehr ins Büro wird verschoben

Wie Bloomberg am 15. Dezember 2021 berichtete, hat sich das US-amerikanische Unternehmen Apple dazu entschieden, die Rückkehr der Mitarbeiter an den Arbeitsplatz in den Büros auf unbekannte Zeit zu verschieben. Ursprünglich war geplant, die Arbeit in den Büros ab dem 1. Februar 2022 wieder zu starten. In einem firmeninternen Memo soll der Apple-Chef Tim Cook die Mitarbeiter über diese Entscheidung informiert haben. Ein Apple-Sprecher bestätigte diese Information gegenüber Bloomberg. "Wir verschieben den Beginn unseres Pilotprojekts zur Hybridarbeit auf ein noch zu bestimmendes Datum. […] Unsere Büros bleiben geöffnet und viele unserer Kollegen kommen regelmäßig, einschließlich unserer Teams in Großchina und anderswo", so Cook in dem Memo. Grund für den Aufschub seien die steigenden Corona-Fallzahlen im Zusammenhang mit der neuen Virusvariante Omikron. Außerdem ermutigt Cook die Mitarbeiter des Unternehmens, sich impfen zu lassen, da dies der beste Weg sei, sich und seine Umgebung zu schützen.

Mitarbeiter erhalten 1.000 US-Dollar für das Home-Office

Ebenfalls Inhalt des Memos ist, dass der Technologie-Gigant allen seinen Mitarbeitern einen Bonus von 1.000 US-Dollar bezahlen wird, der für die Arbeit im Home-Office genutzt werden kann. Dies unterstütze das Engagement des Unternehmens für ein flexibleres Umfeld für Mitarbeiter. Der Bonus gilt jedoch nicht nur für Mitarbeiter, die im Büro tätig sind, sondern auch für solche, die für Apple im Einzelhandel arbeiten. "Diese Mittel sollen Ihnen bei der Einrichtung Ihres Heimarbeitsplatzes helfen und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Sie werden in Kürze weitere Informationen dazu erhalten", so Cook im internen Memo. Kommt es dazu, dass die Rückkehr ins Büro stattfindet, sollen die Mitarbeiter montags, dienstags und donnerstags persönlich vor Ort anwesend sein. Mittwochs und freitags steht es ihnen je nach Team frei, im Home-Office zu arbeiten. Außerdem sollen die Mitarbeiter mindestens vier Wochen vor der Rückkehr in die Büros darüber informiert werden.

Rückkehr in Büros wurde bereits mehrmals verschoben

Wie CNBC berichtet, hat das Unternehmen seine Mitarbeiter im März 2020 erstmals aufgrund der Coronakrise aus dem Homeoffice arbeiten lassen. Seitdem gab es bereits einige Anläufe, in denen versucht wurde, die Rückkehr in die Büros anzutreten. Doch bereits im Juni, September, Oktober und Januar musste Apple diese verschieben, erklärt Bloomberg. Wann die Rückkehr ins Homeoffice tatsächlich angetreten werden kann, ist derzeit jedoch nicht abzusehen.

