Mehrwert bieten mit Oshiverse: Shiba Inu setzt auf Metaverse-Hype

Shiba Inu entwickelt Oshiverse

Der Hype um das Metaverse wird immer größer. Nach Facebook bzw. nun Meta Platforms, IOTA und anderen Unternehmen will nun auch Shiba Inu in die digitale Parallelwelt vordringen. Dazu arbeiten die Shiba Inu Core-Entwickler an der Entwicklung des sogenannten Oshiverse, einem Metaverse speziell für Shiba Inu. Ganz oben auf der Prioritätenliste steht dabei das Gaming, wie es bei Investing.com heißt.

Bei der Entwicklung soll William Volk, ehemaliger Vice President of Technology von Activision, unterstützen, wie Shiba Inu auch via Twitter verkündete:

Zudem sei es gelungen, einen namhaften Spieleentwickler mit Erfahrungen in Volumentiteln an Bord zu holen, berichtet t3n. Um wen es sich dabei handelt, dürfe aufgrund einer Vertraulichkeitsvereinbarung jedoch noch nicht verraten werden.

"Ich glaube, dass ein ‘Metaverse’ mehr sein muss als ein zurechtgebogenes Ewigkeitssymbol und eine Möglichkeit, Daten zu extrahieren. Ein Metaverse muss den Nutzern einen echten Mehrwert bieten, und das erfordert eine gewisse Grundlage, die vor der Veröffentlichung der Technologie geschaffen wird. Daher arbeiten wir an vielen verschiedenen Aspekten von Shiba Inu, wozu Shibarium, Shi, Shibanet, das dezentrale Shiboshi-Spiel, Inkubator und viele andere gehören, die erst in naher Zukunft das Licht der Welt erblicken. Durch die Kombination dieser Elemente in Verbindung mit Ethereum als Kernstück wird die Magie eines Shiba-Universums vollbracht werden", wird Sytoshi Kusama, einer der leitenden Entwickler, von Investing.com zitiert.

Starke Performance trotz Korrektur

Nachdem Shiba Inu noch am 28. Oktober ein Allzeithoch bei 0,00008845 US-Dollar erklommen hatte, folgte anschließend eine massive Korrektur. Aktuell notiert der Hunde-Token etwa 59 Prozent unter seiner Rekordmarke bei nun 0,00003597 US-Dollar. Der Grund für den Absturz waren wohl Mitnahmeeffekte sogenannter Wale: Daten von WhaleStats zufolge haben Shiba-Wale Coins im Wert von über 400 Millionen US-Dollar veräußert. Mit einer aktuellen Performance von mehr als 11,36 Prozent lässt Shiba Inu Konkurrenten wie Bitcoin (+ 1,05 Prozent), Ethereum (- 0,22 Prozent) oder auch den Dogecoin (+ 3,4 Prozent) aber dennoch deutlich hinter sich.

