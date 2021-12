Nach Facebook - Auch IOTA will ins Metaverse vorstoßen

• IOTA kündigt Launch von Assembly an• Grundstein, um in Metaverse vorzustoßen• "Ökosystem der unbegrenzten Möglichkeiten"

Das Metaverse - gerade in jüngster Vergangenheit hat die virtuelle Parallelwelt einen regelrechten Hype erfahren. Durch die Umbenennung Facebooks in Meta Platforms und die Erklärung Mark Zuckerbergs, dass das Metaverse die Konzernpriorität sei, gewann der Begriff nochmals an Relevanz. Immer mehr Unternehmen streben in diese digitale Welt. So nun auch IOTA.

Grundstein für Vorstoß gelegt

Das Unternehmen hat kürzlich den Grundstein gelegt, um ins Metaverse vorzustoßen: Der Launch eines neuen Projekts, Assembly. Dabei handelt es sich um ein neues, dezentrales Layer-One-Netzwerk für Smart Contracts mit eigenem Token (ASMB), wie IOTA unter anderem auf Twitter ankündigte.

Say hello to #Assembly and $ASMB token and be part of the decentralized revolution.



The future of open worlds runs on fast #smartcontracts on a feeless, scalable multi-chain network. 🌐https://t.co/sb5yQ1nXad



Create. Shape. Build. #Buidl #Web30 pic.twitter.com/q70eNY34sE - Assembly (@assembly_net) December 2, 2021

"Assembly ist ein Ökosystem der unbegrenzten Möglichkeiten", heißt es auf dem Assembly-Blog des Unternehmens. "Assembly bietet gemeinsame Sicherheit, vertrauenswürdige Interoperabilität, atomare Zusammensetzbarkeit und gebührenfreie kettenübergreifende Transaktionen. Assembly ist vollständig EVM-kompatibel (Solidity) und unterstützt zusätzlich WebAssembly (Rust, TinyGo, TypeScript). Entwickler genießen die Flexibilität, die Validierungsanforderungen und die Smart-Contract-Sprache anzupassen und sogar Anreize und Gebührenstrukturen zu definieren."

Durch Assembly soll die Verbreitung von Smart Contracts in einer Vielzahl von Sektoren beschleunigt werden. Genutzt wird dafür die bestehende Architektur des IOTA-Netzwerks.

Zahlreiche neue Möglichkeiten dank Assembly

"Mit Assembly wird das volle Potenzial von IOTA mit neuen Möglichkeiten für DeFi, NFTs und DAOs erschlossen. Die Vision von Assembly ist es, offene Welten aufzubauen und zu verbinden - einschließlich des Metaverse", erklärte IOTA-Mitbegründer Dominik Schiener gegenüber BTC-ECHO. Wie es auf dem Blog außerdem weiter heißt, werden Entwickler von dezentralen Anwendungen (dApps) die Möglichkeit, haben, ihre eigenen Smart-Contract-Ketten zu erstellen und individuelle Parameter für kostengünstige Ausführungsgebühren festzulegen: "Assembly ist ein genehmigungsfreies Multi-Chain-Netzwerk zum Erstellen, Verbinden und Bereitstellen intelligenter Verträge. Das Protokoll ermöglicht es jedem, seine eigene Smart-Contract-Kette zu erstellen, mit der Flexibilität ihre Parameter, virtuelle Maschine (VM) und Validierungsanforderungen zu definieren und sogar Gebühren- und Anreizstrukturen anzupassen. Jede Smart-Contract-Kette, die auf Assembly aufgebaut wird, ist ein vollständig gesplittetes Netzwerk, das nur durch seinen eigenen Durchsatz begrenzt ist und gleichzeitig von der gemeinsamen Sicherheit und vertrauenswürdigen Interoperabilität des globalen Netzwerks profitiert".

Assembly: Sich als Gruppe versammeln

Der Start von Assembly ist für Anfang 2022 geplant. 70 Prozent der Tokens sollen dabei an Entwickler, Creator und frühe Mitwirkende gehen, wie BTC-ECHO schreibt. "Der Name Assembly leitet sich von seiner Bedeutung ab: die Handlung, sich als Gruppe für einen gemeinsamen Zweck zu versammeln. In diesem Fall ist der Zweck die vollständig dezentralisierte und skalierbare Ausführung von Smart Contracts", wird auf dem Blog erklärt.

