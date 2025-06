Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 692,26 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 692,26 USD. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 686,66 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 688,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 366.417 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 740,87 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 7,02 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 442,70 USD. Dieser Wert wurde am 26.07.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 36,05 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,74 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 731,67 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,59 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,86 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 42,31 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2026 28,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

