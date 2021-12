Goldpreis: Vor wichtigen US-Konjunkturdaten stabil

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Außerdem lässt die aktuelle Erholungstendenz an den Aktienmärkten das Interesse an Gold etwas abflauen. Neue Impulse könnte das gelbe Edelmetall am Nachmittag erhalten, wenn wichtige US-Konjunkturdaten wie der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter sowie die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe zur Bekanntgabe (beide 14.30 Uhr) anstehen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich der Auftragseingang gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozent verbessert haben und die Zahl neuer Arbeitsloser mit 205.000 nahezu unverändert geblieben sein. Grundsätzlich kann man an den Goldmärkten derzeit vor allem eines ausmachen: ein hohes Maß an Richtungslosigkeit.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 1,00 auf 1.787,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: EIA meldet markantes Lagerminus

Weil strenge Lockdowns bislang ausgeblieben sind, weist der Ölpreis im frühen Mittwochshandel leicht positive Vorzeichen aus. Der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute dürfte ebenfalls geholfen haben, schließlich fiel das Lagerminus mit 3,67 Millionen Barrel deutlich höher als erwartet aus. Weitere Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,14 auf 71,26 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,04 auf 73,94 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Worldpics / Shutterstock.com, Istockphoto