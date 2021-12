Beiersdorf-Aktie freundlich: Beiersdorf kauft in den USA Hautpflegeschäft Chantecaille

Wie der DAX -Konzern mitteilte, wurde eine Vereinbarung mit der in den USA ansässigen Chantecaille Beaute Inc. über den Kauf des Chantecaille Prestige-Hautpflegegeschäfts unterzeichnet. Der Unternehmenswert liege zwischen 590 und 690 Millionen US-Dollar, so Beiersdorf

Der Hamburger Konzern will mit der Übernahme seine Position im Premium-Hautpflegesegment stärken und strebt eine Steigerung des Wachstums vor allem in Nordamerika und im asiatischen Markt an. Es werde erwartet, dass Chantecaille im Jahr 2021 einen weltweiten Umsatz von mehr als 100 Millionen Dollar erziel, teilte Beiersdorf mit.

Der Vollzug der Transaktion wird im ersten Quartal 2022 erwartet.

So reagiert die Beiersdorf-Aktie

Die Aktien von Beiersdorf haben am Mittwoch von der Bekanntgabe der Übernahme profitiert. Die Papiere des Konsumgüterkonzerns stiegen am Morgen um 1,20 Prozent auf 89,76 Euro und zählten damit zu den größten Gewinnern im moderat steigenden deutschen Leitindex DAX.

Beiersdorf traf eine Vereinbarung zur Übernahme von Chantecaille Beaute, einem US-Unternehmen für Prestige-Kosmetik. Durch den Deal diversifiziere der Konzern seine Aktivitäten im Bereich Prestige-Kosmetik und stärke die Marktstellung in Asien (China/Korea) und Nordamerika, schrieb Analyst Thomas Maul von der DZ Bank. Die Übernahme passe gut in die Unternehmensstrategie.

FRANKFURT (Dow Jones) / (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Beiersdorf AG