Bitcoin-Wal nutzte offenbar Krypto-Crash zum Nachkauf

• Krypto-Wal hat BTC-Preisrutsch offenbar genutzt• Rund 3.000 Bitcoins gekauft• Bestände auf rund 6 Milliarden US-Dollar ausgebautAngaben von "The Independent" zufolge hat ein Bitcoin -Inhaber die Preisabschläge bei Bitcoin Anfang Dezember für eine große Nachkaufaktion genutzt.

Wie das Blatt berichtet, habe der drittgrößte Besitzer des Krypto-Urgesteins Bitcoin inmitten des jüngst erfolgten Preiseinbruchs des Kryptomarktes Bitcoins im Wert von mehr als 150 Millionen US-Dollar nachgekauft. Insgesamt soll er rund 3.000 Bitcoins erworben haben. Das Blatt beruft sich dabei auf Daten von BitInfoCharts, einem Blockchain-Überwachungsdienst.

Der Großinvestor soll zugeschlagen haben, als der Bitcoin-Preis unter die 50.000 US-Dollar-Marke gefallen ist. Auch aktuell kostet ein Bitcoin deutlich weniger.

Damit soll die Bitcoin-Investition des Kryptowals Anfang Dezember einen Wert von rund sechs Milliarden US-Dollar haben. Das Portfolio des anonymen Bitcoin-Inhabers belaufe sich mit den Neukäufen auf rund 5,9 Milliarden US-Dollar. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 72% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - Die Krypto-Adresse des Inhabers zeige erstmals Aktivität im Februar 2019, als Bitcoin im Bereich von 3.000 US-Dollar gehandelt wurde und der Inhaber einen Gewinn von etwa 3,4 Milliarden US-Dollar verzeichnet hat.

Wer der Kryptoinvestor ist, ist nicht festzustellen. Der Twitter-User Venturefounder, Analyst bei Cryptoquant, stellte bei Twitter im Nachgang der Ereignisse die Vermutung auf, es könne sich hier um eine so genannte "Cold Wallet" einer Kryptobörse wie Robinhood handeln, das Transaktionsvolumen spreche aber dagegen.

Note, while it's possible this is a #coldwallet for exchange like Robinhood, transaction volume & pattern doesn't seem to support this, very inconsistent from other cold wallets. For one, many strategic buy the dip & sell the rally behaviors and clear long term accumulation trend