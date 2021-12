Nike überrascht mit Umsatz und Gewinn - Aktie springt an

In den drei Monaten bis Ende November erzielte der adidas -Rivale einen Umsatz von 11,4 Milliarden US-Dollar und damit ein Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss in Beaverton mitteilte. Unter dem Strich machte Nike 1,34 Milliarden Dollar Gewinn, das waren auch dank Kostensenkungen 7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Analysten hatten sowohl bei Umsatz als auch beim Gewinn mit weniger gerechnet.

Wechselkurseffekte herausgerechnet wäre der Erlös im zweiten Geschäftsquartal der Amerikaner so hoch wie im Vorjahr ausgefallen. Der Konzern verwies auf anhaltende Lieferengpässe. In China gingen die Umsätze wegen des Mangels an Vorräten sogar deutlich zurück. Nordamerika und Europa hätten hingegen Wachstum gebracht, auch weil zuvor auf den Transportwegen befindliche Waren nun verstärkt die Märkte erreicht hätten.

Nike-Zahlen kommen gut an - Kurssprung

Nach starken Quartalszahlen von Nike haben die Aktien des US-Sportartikelherstellers am Dienstag mit einem Schlag einen Großteil ihrer jüngsten Verluste wieder aufgeholt. Sie gewannen im frühen Handel in der Spitze gut neun Prozent. Mit plus 5,6 Prozent auf 165,79 Dollar waren sie zuletzt immer noch der stärkste Wert im Leitindex Dow Jones Industrial.

Sie testen nun die 21-Tage-Linie und die 50-Tage-Linie, die charttechnisch orientierten Anlegern Hinweise liefern für den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend. Steigen sie darüber, könnten sie rasch wieder ihre Bestmarke von Anfang November bei 179,10 Dollar in Angriff nehmen. Von ihrem Rückschlag seit dem Rekordhoch haben sich die Titel inzwischen wieder um fast die Hälfte erholt. Seit Jahresbeginn haben Besitzer von Nike-Aktien ein Plus von 17 Prozent auf dem Konto.

Analyst Matthew Boss von JPMorgan bewertet die langfristigen Aussichten für Nike als gut. Er stuft die Titel weiter mit "Overweight" ein, senkte allerdings sein Kursziel etwas von 192 auf 185 Dollar. Die Prognose für das Ergebnis je Aktie (EPS) im laufenden Geschäftsjahr habe der Konzern nicht so stark angehoben wie von ihm und vom Markt gedacht, hieß es dazu.

