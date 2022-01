10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX dürfte am Donnerstag zunächst um die Marke von 16.000 Punkten schwanken, die er am Vortag zurückerobert hatte. Vorbörsliche Indikationen prognostizieren für den deutschen Leitindex einen um 0,15 Prozent tieferen Start bei 15.987 Punkten.

2. Börsen in Fernost im Minus

An den asiatischen Börsen geben die Kurse am Donnerstag nach. In Japan schloss der Nikkei um 0,96 Prozent tiefer bei 28.489,13 Punkten. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite gegen 7:45 Uhr unserer Zeit mit einem Minus von 0,97 Prozent bei 3.562 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong 0,11 Prozent auf 24.375 Zähler verliert.

3. HELLA-Gewinn bricht um zwei Drittel ein

Der Autozulieferer HELLA hat im zweiten Geschäftsquartal wegen Chip-Engpässen bei deutlich sinkenden Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Unter dem Strich sackte der Gewinn laut Halbjahresbericht in den drei Monaten per Ende November um gut zwei Drittel auf 47 Millionen Euro ab. Zur Nachricht

4. Moderna erwartet im März Daten zur Impfung für Kinder ab zwei Jahren

Der US-Hersteller Moderna rechnet im März mit den Ergebnissen seiner klinischen Studie zum Corona-Impfstoff für Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren. Falls die Daten und Gespräche mit der Aufsichtsbehörde positiv ausfielen, könnte Moderna sich dann für die Impfung um eine Notfallzulassung bemühen. Zur Nachricht

5. Aktie von MV Werften-Eigentümer Genting sackt um 50 Prozent ab

Nach der Insolvenz der MV Werften ist die Aktie des asiatischen Eigentümers Genting Hongkong bei der Wiederaufnahme des Handels am Donnerstag massiv eingebrochen. Bis zum Mittag Ortszeit lag der Kursverlust am Aktienmarkt in Hongkong bei rund 50 Prozent. Zur Nachricht

6. SMA Solar senkt Ebitda-Prognose für 2021

Der Solartechnikkonzern SMA Solar streicht seine Erwartung an die Gewinnentwicklung im abgelaufenen Jahr drastisch zusammen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde bei 20 bis 30 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Zuvor war SMA Solar von 50 bis 65 Millionen Euro ausgegangen. Zur Nachricht

7. Aareal Bank-Investor Petrus will seine Anteilsscheine behalten

Bei der Übernahme der Aareal Bank durch die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge will der aktivistische Anteilseigner Petrus nicht mitziehen. "Wir sind weiterhin überzeugt, dass es substantiellen unentdeckten sowie unterentwickelten Wert sowohl bei Aareon, der Software-Tochter von Aareal, als auch im Bankgeschäft der Aareal gibt", sagte Petrus-Manager Till Hufnagel. Zur Nachricht

8. freenet will im 1. Quartal mehrere Millionen Aktien zurückkaufen

Der Mobilfunkanbieter freenet will auch in diesem Jahr eigene Aktien zurückkaufen. Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2022 sollen bis zu 4,2 Millionen Aktien der Gesellschaft über die Börse erworben werden, das entspricht ca. 3,28 Prozent des Grundkapitals. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise präsentierten sich am Donnerstagmorgen mit leicht nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,21 auf 82,43 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,22 auf 84,45 Dollar zurückfiel.

10. Euro kaum bewegt

Der Euro hat sich am Donnerstag klar über 1,14 US-Dollar behauptet. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1442 Dollar gehandelt und damit auf dem Niveau vom Mittwochabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1370 (Dienstag: 1,1336) Dollar festgesetzt.

Bildquellen: LiliGraphie / Shutterstock.com