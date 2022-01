Asiens Börsen im Minus -- HELLA-Gewinn bricht ein -- Moderna erwartet im März Daten zur Impfung für kleine Kinder -- SMA Solar senkt Ebitda-Prognose für 2021 -- freenet will Aktien zurückkaufen

Analysten der Commerzbank sprechen am Donnerstag laut dpa-AFX von einer gewissen Gelassenheit der Anleger. "Obwohl die US-Inflation auf ein fast 40-Jahres-Hoch kletterte, wurde dies als weitgehend erwartet und eingepreist interpretiert", so die Experten. Am Markt wird daher erwartet, dass der deutsche Leitindex auch heute wieder um die runde Marke von 16.000 Punkten schwanken dürfte. Als neuer Einflussfaktor dürfte auch die langsam beginnende Berichtssaison den Markt beschäftigen.

Der DAX läutete den Handel mit einem Zuschlag ein und setzte sich damit über der 16.000-Punkte-Marke ab. Im Verlauf pendelte er weiter um diese Marke, wenn auch die Gewinne zeitweise etwas kleiner wurden. Letztlich notierte er 0,43 Prozent im Plus bei 16.010,32 Punkten. Der TecDAX begann den Handel ebenfalls höher und hielt sich auch weiterhin in der Gewinnzone. Bis zum Sitzungsende legte er um 0,38 Prozent auf 3.656,41 Zähler zu.

Am Mittwoch zeigten sich Anleger in Deutschland zuversichtlich.

Am Donnerstag dürften Anleger an den europäischen Aktienmärkten wieder etwas vorsichtiger agieren, zumal gemischte Vorgaben aus den USA und Asien kommen. Im Tagesverlauf dürften unter anderem Daten zur italienischen Industrieproduktion Aufmerksamkeit auf sich lenken.

Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch knapp im Plus.

Der Dow Jones startete etwas stärker in den Handel. Zeitweise notierte er knapp im Minus, konnte sich gegen Handelsende aber wieder in die Gewinnzone retten, wo er die Sitzung auch 0,11 Prozent stärker bei 36.290,32 Punkten beendete. Der Techwerteindex NASDAQ Composite tendierte derweil höher, nachdem er die Sitzung mit einem deutlichen Plus eröffnet hatte. Zuletzt ging es noch um 0,23 Prozent auf 15.188,39 Zähler aufwärts.

Zur Wochenmitte waren die Blicke in den USA auf die Inflationsdaten von Dezember gerichtet. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, hielt der Preisdruck in den USA an - die Verbraucherpreise stiegen um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat und erreichten mit sieben Prozent die höchste Rate seit 1982. Damit liegt die Inflation weiter deutlich über dem Zielwert der Fed bei zwei Prozent, aber noch im Rahmen dessen was Analysten erwartet hatten. Da die Fed die Inflationsentwicklung in den USA inzwischen wohl als sehr viel hartnäckiger beurteilt, deutete sie zuletzt eine raschere Zinserhöhung an. So könnte der erste Schritt bereits im März erfolgen.

Anleger richteten ihre Blicke zudem bereits auf die bevorstehende Berichtssaison. Im Laufe der Woche stehen mit den Quartalsberichten von JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo und Blackrock die Zahlen mehrerer Schwergewichte aus dem Finanzsektor an.

