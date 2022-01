Infineon-Aktie stark nach Kurszielanhebung durch Credit Suisse

Der nun verantwortliche Adithya Metuku hob seine Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie leicht an. Er sieht Spielraum für einen ambitionierteren Ausblick für 2022.

Die Infineon-Aktie zieht daraufhin via XETRA zeitweise um 2,57 Prozent auf 40,19 Euro an. /ag/mis

