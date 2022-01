ASOS-Aktie springt zweistellig hoch und zieht Zalando-Aktie mit nach oben

Mit zeitweise plus 2,93 Prozent auf 67,54 Euro befinden sie sich am Donnerstag auf den vorderen Plätzen im DAX ASOS schnellen in London derweil um 10,18 Prozent auf 24,89 GBP nach oben.

ASOS will nach eigenen Angaben Ende Februar in den Haupthandel (Main Market) der London Stock Exchange wechseln. Damit dürften die Aktien deutlich stärker in den Fokus internationaler Investoren rücken und auch eine Aufnahme in bedeutende FTSE-Indizes sei möglich, sagte ein Händler. Positiv mit Blick auf Zalando sei zudem, dass ASOS die Jahresziele bestätigt habe.

Analystin Susannah Streeter von Hargreaves Landsdown lobte das Zahlenwerk der Briten. Die Nachfrage nach der neuesten Mode sei groß gewesen anlässlich der zurückliegenden Feiertage und habe die Erwartungen übertroffen.

