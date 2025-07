Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochnachmittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 28,76 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,82 EUR an. Bei 28,37 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 294.612 Zalando-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 40,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,36 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 20,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,33 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,08 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 06.05.2025 hat Zalando die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 2,42 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,24 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2025 1,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

