NEL ASA zieht Großauftrag für H2Station-Wasserstofftankstellen in den USA an Land

Große Bestellung von Wasserstofftankstellen

An Weihnachten letzten Jahres hatte NEL Hydrogen Fueling, eine Tochtergesellschaft von NEL ASA, gute Nachrichten zu verkünden: Wie das Unternehmen am 24. Dezember 2021 in einer Pressemitteilung bekannt gab, hatte dessen Tochterfirma eine Bestellung für mehrere H2Station-Wasserstofftankstellen für einen Standort in den USA von einem Kraftstofflieferanten erhalten. Laut der Pressemitteilung produziert bei diesen Tankstellen ein Elektrolyseur Wasserstoff, der zur Verbrennung in einem Drehrohrofen mit Erdgas vermischt wird. Wie BusinessPortal Norwegen berichtet, bestehen diese Wasserstoff-Tankstellen aus mehreren Stationsmodulen und erweitern die Betankungsabdeckung für wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Elektroleicht- und -Schwerlastfahrzeuge. Die Produktion erfolgt in den Vereinigten Staaten. Die Installation der H2Station-Wasserstofftankstellen ist für 2022 und 2023 geplant, der Gesamtwert der Bestellung liegt bei über sechs Millionen US-Dollar.

Eddy Nupoort, Director of Sales and Business Development in North America bei NEL Hydrogen Inc., sagte laut BusinessPortal Norwegen: "Wir freuen uns, diesen neuen Auftrag für einen US-amerikanischen Kraftstofflieferanten bekannt zu geben, der nicht nur eine große Ehre ist, sondern auch die Stärke unserer hochmodernen Technologie beweist. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden bei seinem Engagement für kohlenstoffarme Kraftstoffe und den Einsatz unserer H2Station-Technologie zu unterstützen." Dem "Nebenwerte Magazin" zufolge gab der CEO von NEL ASA vor Kurzem in einem Interview bekannt, dass sein Unternehmen kurz davorstehe, mehrere GW-Aufträge für Elektrolyseure abzuschließen und in der Folge auf Jahre ausverkauft zu sein. Neben den Bestellungen der Wasserstoff-Tankstellen zählen zu den aktuell laufenden Aufträgen des Unternehmens auch Leuchtturmprojekte in Frankreich, Großbritannien und Deutschland.

Aktienkurs sinkt wieder nach kurzzeitigem Höhenflug

Die großen Aufträge haben der Aktie von NEL ASA für eine Weile einen gehörigen Boost beschert. Doch die Aufwärtsbewegung des Papiers war nicht von langer Dauer: Nachdem die Aktie nach einem Schlusskurs von 15,165 Norwegischen Kronen noch am 23. Dezember bis zum Morgen des 28. Dezembers auf 15,955 Kronen gestiegen war, sank der Kurs bis zum Abend wieder auf 15,40 Kronen, der nächste Tag begann mit einem weiteren Abschlag. Das "Weihnachtswunder" hat nicht lange angehalten: Nach der auf den durch die Bestellungen ausgelösten Höhenflug gefolgten Talfahrt liegt der Aktie mittlerweile bei einem Wert von 13,90 Kronen (Schlusskurs vom 12 Januar 2021).

