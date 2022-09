10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio notiert der Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,21 Prozent höher bei 27.876,87 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite dagegen 1,01 Prozent auf 3.204,89 Einheiten nach. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt 0,46 Prozent auf 18.934,50 Zähler hinzu.

3. Tesla-Aktie nachbörslich dennoch in Grün: Tesla wegen irreführender Werbeversprechen bei Fahrassistenz-Software verklagt

Der Elektroautobauer Tesla hat weiteren rechtlichen Ärger wegen seiner unter Namen wie "Autopilot" und "Full Self-Driving" vermarkteten Fahrassistenzprogramme. Zur Nachricht

4. VW-Aktie: Ein Jahr VW-Dieselprozess - Ex-VW-Chef Winterkorn wird vorerst nicht beim großen Prozess erscheinen

Es bleibt dabei - der frühere Volkswagen-Chef Martin Winterkorn wird vorerst nicht beim großen Betrugsprozess zu "Dieselgate" in der Braunschweiger Stadthalle erscheinen. Zur Nachricht

5. VIG-Aktie: Vienna Insurance ist bei der Suche nach einem neuen Vorstandschef fündig geworden

Österreichs größter Versicherer Vienna Insurance Group (VIG) ist bei der Suche nach einem Nachfolger für Vorstandschefin Elisabeth Stadler fündig geworden. Zur Nachricht

6. BVB-Aktie: Haaland mit spätem Siegtor für Man City

Erling Haaland nahm Marco Reus und Co. fast schon tröstend in den Arm, nachdem er den Dortmunder Traum von einem Coup bei Manchester City höchstpersönlich zerstört hatte. Zur Nachricht

7. People's Bank of China belässt Leitzins unverändert

Chinas Notenbank hat am Donnerstag ihren Leitzins unverändert gelassen. Zur Nachricht

8. EZB-Ratsmitglied Holzmann: Zinsen werden in einem Jahr höher sein als jetzt

EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann geht davon aus, dass die Zinsen in einem Jahr höher sein werden als jetzt. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 93,88 US-Dollar. Das waren 22 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um sieben Cent auf 88,41 Dollar.

10. Euro stabil knapp unter Dollar-Parität

Der Euro hat sich am Donnerstagmorgen zunächst kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 0,9965 US-Dollar und damit etwas weniger als ein Dollar.

Bildquellen: MichaelJayBerlin / Shutterstock.com