10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX dürfte den Donnerstagshandel in der Gewinnzone beginnen.

2. Börsen in Fernost leichter

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei am Mittwoch bis zur Schlussglocke 1,34 Prozent auf 27.104,32 Punkte. Heute wird dort wegen des Feiertags zum Geburtstag des Kaisers nicht gehandelt. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der rel="noopener">Shanghai Composite um 0,46 Prozent leichter bei 3.279,22 Zählern. In Hongkong verliert der Hang Seng 0,27 Prozent auf 20.369,25 Stellen (7:20 Uhr MEZ).

3. Deutsche Telekom übertrifft Erwartungen und peilt weiteres Wachstum an

Die Deutsche Telekom AG hat im vierten Quartal 2022 zwar mit dem Umsatz leicht enttäuscht, mit den Gewinnkennziffern aber positiv überrascht. Zur Nachricht

4. SAP benennt Nachfolger für Aufsichtsratchef Platner - Dividende erhöht

Der SAP-Aufsichtsrat hat die Weichen für die Nachfolge von Mitgründer Hasso Plattner als Vorsitzender des Gremiums geschaffen. Zur Nachricht

5. NVIDIA schneidet besser als erwartet ab

Am Mittwochabend hat der Grafikkartenhersteller und Chipkonzern NVIDIA nachbörslich die Bücher zum vierten Quartal seines Geschäftsjahres 2023 geöffnet. Zur Nachricht

6. Knorr-Bremse legt beim Umsatz zu

Knorr-Bremse hat vergangenes Jahr trotz deutlich höherer Umsätze wie erwartet weniger verdient. Zur Nachricht

7. Heidelberg Materials übertrifft Erwartungen leicht

Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials (ehemals HeidelbergCement) hat im vergangenen Jahr etwas mehr verdient als erwartet. Zur Nachricht

8. Umsatz von eBay weiter rückläufig

Die Online-Handelsplattform eBay hat im Weihnachtsquartal, das von Inflations- und Wachstumssorgen geprägt war, weitere Abstriche machen müssen. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas höher

Die Ölpreise haben am Donnerstagmorgen einen kleinen Teil ihrer Vortagsabschläge aufgeholt. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 80,74 US-Dollar. Das waren 14 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 17 Cent auf 74,12 Dollar.

10. Euro legt leicht zu

Der Euro ist am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0625 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

