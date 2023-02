Nach Fed-Protokoll: Asiens Börsen tiefer -- Deutsche Telekom übertrifft Erwartungen -- NVIDIA schneidet besser als erwartet ab -- SAP benennt Nachfolger für Aufsichtsratchef Platner

Derweil schaukelt sich die Bilanzsaison am heutigen Donnerstag weiter hoch. So legten untere anderem bereits die Deutsche Telekom und HeidelbergCement Zahlen vor.

Die Veröffentlichung der Zinsprotokolle der US-Notenbank Fed am Vorabend brachte wenig Überraschendes, so Börsianer gegenüber "Reuters". Eine solide Mehrheit der Notenbanker hat auf der jüngsten Zinssitzung dafür plädiert, das Tempo der Zinserhöhungen auf einen Viertel-Prozentpunkt abzuschwächen. Die Gefahren einer hohen Inflation sei aber weiterhin ein Schlüsselfaktor für die Ausrichtung der Geldpolitik .

Der DAX dürfte den Donnerstagshandel in der Gewinnzone beginnen. Der TecDAX wird ebenfalls fester erwartet.

Der deutsche Leitindex bewegt sich am Donnerstag vorbörslich etwas fester.

Die europäischen Börsen bewegen sich am Donnerstag vorbörslich höher.

Im Fokus der Anleger stand das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed, das am Abend veröffentlicht wurde. Auf der letzten Zinssitzung der US-Notenbank erfuhr der Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte große Zustimmung. "Fast alle" Mitglieder hätten sich für den kleinen Zinsschritt ausgesprochen, hieß es im Fed-Protokoll. Nur wenige Währungshüter hätten eine Anhebung um 0,50 Prozentpunkte befürwortet oder sich diese vorstellen können. Über eine Zinspause sei derweil nicht gesprochen worden.

Der Dow Jones startete etwas fester, im Verlauf rutschte er jedoch ins Minus. Bis zum Handelsende gab er um 0,25 Prozent auf 33.046,33 Punkte nach. Der NASDAQ Composite notierte zum Sitzungsbeginn ebenfalls im Plus. Im Verlauf wechselte er mehrfach das Vorzeichen und zeigte sich letztlich 0,13 Prozent höher bei 11.507,07 Zählern.

An den Märkten in Fernost geht es am Donnerstag abwärts.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei am Mittwoch bis zur Schlussglocke 1,34 Prozent auf 27.104,32 Punkte. Heute wird dort wegen des Feiertags zum Geburtstag des Kaisers nicht gehandelt.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der rel="noopener">Shanghai Composite um 0,46 Prozent leichter bei 3.279,22 Zählern. In Hongkong verliert der Hang Seng 0,27 Prozent auf 20.369,25 Stellen (7:20 Uhr MEZ).

Das am Vorabend während des US-Aktienhandels veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung sorgte für wenig Überraschungen. So signalisierten die Währungshüter, dass weitere Zinserhöhungen bevorstehen. Die Zinsen dürften somit noch länger hoch bleiben, und eine erste Zinssenkung bereits zum Jahresende ist wenig wahrscheinlich, auch wenn darüber am Markt immer wieder spekuliert wird.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken