NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Teslas Cybertruck lässt auf sich warten - Wann ist mit den ersten Auslieferungen zu rechnen?

• Panne bei Cybertruck-Vorstellung 2019• Produktionsbeginn mehrmals verschoben• Prototyp gesichtet

Teslas Cybertruck soll mit Widerstandsfähigkeit glänzen

Bereits im November 2019 stellte Tesla-Chef Elon Musk den Cybertruck vor. Der elektrisch angetriebene Pickup-Truck besticht vor allem durch sein kantiges, modernes Design und soll besonders widerstandsfähig sein, wie auf der Präsentation mithilfe eines Vorschlaghammers demonstriert wurde. Anschließend wurde eine Metallkugel in die "unzerstörbare" Scheibe aus Panzerglas geworfen - und brachte diese zum Brechen. Später erklärte Musk via Twitter, dass die Wucht des Vorschlaghammers, der auf die Seitentür des Cybertrucks traf, die Glasscheibe am unteren Ende beschädigt habe, weswegen die Metallkugel nicht am Fenster abgeprallt sei.

Yup. Sledgehammer impact on door cracked base of glass, which is why steel ball didn’t bounce off. Should have done steel ball on window, *then* sledgehammer the door. Next time … - Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019

Dennoch zeigte sich Musk zuversichtlich, was den Neuzugang im Tesla-Fuhrpark angeht. Auch ein Veröffentlichungsdatum wurde mit der Vorstellung des Prototyps genannt: Innerhalb von zwei Jahren werde die Produktion des futuristischen E-Autos beginnen, Ende 2021 sollten die ersten Fahrzeuge in der Basisvariante bereits auf den Straßen zu sehen sein.

Produktionsbeginn 2023 erwartet

Mehr als ein Jahr nach dem angekündigten Release sind die modernen Tesla-Pickups jedoch immer noch nicht erhältlich. Erst verschob Musk den Beginn der Produktion auf 2022, dann auf 2023, wie "MarketWatch" berichtet. Nun kommt aber tatsächlich Bewegung in die Sache. Teslas Chef-Designer Franz von Holzhausen plauderte Mitte Januar im inoffiziellen Tesla-Podcast "Ride the Lightning" ausführlich über den Cybertruck. Im Gespräch mit Host Ryan McCaffrey erklärte von Holzhausen, dass der neue Tesla designtechnisch fertiggestellt sei. Und auch Musk selbst äußerte sich im Januar auf einer Pressekonferenz zur Veröffentlichung der Bilanz für das Gesamtjahr 2022 optimistisch. Demnach könnten die ersten Cybertrucks tatsächlich schon im Sommer dieses Jahres von den Bändern rollen.

Hiobsbotschaft für Endverbraucher

Das bedeutet jedoch nicht, dass alle Vorbesteller ihren neuen Cybertruck bereits in diesem Sommer nutzen können. Besonders anfangs könne es nämlich zu Produktionsverzögerungen kommen, warnte Musk. "Ich versuche immer, den Produktionsbeginn herunterzuspielen", soll der Tesla-Chef gemäß MarketWatch gesagt haben. "Er steigt exponentiell an, aber am Anfang geht es sehr langsam". So könnten zwar tatsächlich in den Sommermonaten Cybertrucks geliefert werden, meist werden die ersten Modelle aber zu Test- und Marketingzwecken verwendet und landen nur selten schon bei den Endverbrauchern, so das Portal. Die Serienproduktion solle dann erst 2024 beginnen, wie Musk im Rahmen der Zahlenvorlage verriet. Erst dann können die Vorbestellungen bedient werden.

Hinweise auf baldige Produktion

Zwar könnte sich auch Musks jüngstes Versprechen in Luft auflösen, momentan gebe es jedoch einige Hinweise darauf, dass der Cybertruck tatsächlich bald in den Startlöchern stehen könnte. MarketWatch zufolge wurden kürzlich große Gussmaschinen in der Gigafactory im texanischen Austin installiert, die für die Produktion des langersehnten Tesla-Neuzugangs verwendet werden, wie Musk in einer Telefonkonferenz bestätigte. Darüber hinaus nehmen Sichtungen von neuen Prototypen des Cybertrucks zu. Instagram-Nutzer Flavio Tronzano teilte kürzlich ein Foto des Pickups, den er im kalifornischen Palo Alto gesehen habe.

Musk selbst bestätigte auf seinem Twitter-Profil, dass der gesichtete Prototyp nahe am Endprodukt sei. "Es gibt noch viele kleine Verbesserungen (und die Seitenspiegel sind vom Besitzer abnehmbar), aber das ist sehr nah am Produktionsdesign", so der Konzernlenker.

Auch der Twitter-Nutzer "Tokyotesla1" teilte kürzlich Aufnahmen eines Prototyps, die laut dem "Standard" wohl im vergangenen Jahr bei einem Tesla-Event angefertigt wurden.

4 wheel steering Cybertruck is sick! 🤩 pic.twitter.com/WAlCTIBxWi - Tokyotesla (@Tokyotesla1) February 4, 2023

Teslas Preisversprechen wohl nicht haltbar

Trotzdem enttäuscht der Cybertruck schon jetzt in einem weiteren Punkt: dem Preis. MarketWatch zufolge wurde der Tesla-Pickup ursprünglich mit einem Startpreis von unter 40.000 US-Dollar angekündigt, hier musste Musk mittlerweile aber ebenfalls zurückrudern. Hohe Inflationsraten und Probleme in den Lieferketten führen demnach zu Herausforderungen, die Tesla dazu zwingen, den Preis für das futuristische Gefährt anzuheben. Den konkreten Endpreis nannte das Unternehmen zwar noch nicht, Jack Ewing von der "New York Times" rechnet jedoch damit, dass dieser weit über 40.000 US-Dollar liegen werde.

Dennoch sollen bereits mehr als eine Million Tesla-Fans den Cybertruck vorbestellt und eine Anzahlung von 100 US-Dollar geleistet haben, so MarketWatch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tesla