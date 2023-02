Riskant und erfolgreich: Tesla-Fan verkauft Haus, um mehr Tesla-Aktien zu kaufen

Aktien in diesem Artikel Tesla 195,10 EUR

• Treuer Tesla-Aktionär nutzt günstiges Kursniveau zum Nachkauf• Jason DeBolt verkauft sein Haus und erwirbt Tesla-Aktien• Tesla-Aktie erholte sich zuletzt etwas von ihrer Talfahrt

Tesla-CEO Elon Musk wird von vielen als Visionär gefeiert und hat einen Status, der dem eines Rockstars nicht unähnlich ist. Einige Tech-Enthusiasten bezeichnen sich selbst stolz als seine Jünger. Einer, der auch in den zuletzt schwierigen Zeiten seinen Glauben behielt, ist Jason DeBolt.

Millionär dank Tesla-Investment

Bereits im Jahr 2013 setzte der US-Bürger sein Glück auf den E-Auto-Pionier Tesla. Dies sollte sich für ihn auszahlen, denn der Aktienkurs erlebte einen enormen Aufstieg, wodurch DeBolt mehrere Millionen an Vermögen anhäufen konnte. Anfang 2021 verkündete der damals 39 Jahre alte Software-Ingenieur dann via Twitter, dass er sich nun mit einem Polster von knapp 12 Millionen US-Dollar ausschließlich in Tesla-Aktien zur Ruhe setze. In den folgenden Monaten zog der Aktienkurs dann zunächst noch einmal kräftig an. Tesla wurde zum ersten Automobilkonzern, dessen Marktkapitalisierung die Schwelle von einer Billion US-Dollar überschritt.

Rückschlag

Doch 2022 musste DeBolt zusehen, wie die Tesla-Aktie etwa zwei Drittel ihres Wertes einbüßte. Über diese negative Entwicklung informierte der Amerikaner Neugierige auf Twitter ebenso wie vorher über den Zuwachs. Grund für den Kurseinbruch war unter anderem, dass sich Elon Musk mehrfach von großen Tesla-Aktienpaketen getrennt hatte, um den Kauf des Kurznachrichtendienstes Twitter finanzieren zu können. Doch fundamental waren die Kursverluste weniger begründet, schließlich konnte der E-Autobauer erneut Rekorde brechen.

Volles Risiko

Aus diesem Grund verlor DeBolt auch nicht den Glauben an Musk oder Tesla. Statt sein Vermögen zu diversifizieren entschied er sich im Dezember 2022 zu einem riskanten Schritt: "Scheiß drauf, ich werde mein Haus verkaufen", schrieb er. "Ich würde gerne mehr Aktien zu dem Preis kaufen."

Um den günstigen Aktienkurs schnellstmöglich ausnutzen zu können, wartete DeBolt nicht einmal ab, bis sein Haus verkauft war. Vielmehr nahm er schon zuvor einen Aktien-Kredit auf, den er anschließend, nachdem der Hausverkauf letztlich abgeschlossen wurde, mit dem daraus erzielten Erlös abbezahlte. Am 26. Januar verkündete er in einem Tweet, dass er sein Haus jetzt verkauft und seinen Besitz an Tesla-Aktien um weitere 10.000 auf nun insgesamt 48.000 Anteile aufgestockt habe. Die 10.000 zusätzlichen Titel habe er über den Zeitraum von mehreren Wochen zu einem Preis zwischen 128 und 139 US-Dollar erworben. "Mit dem Hausverkauf konnte ich meine Aktien-Kredite abbezahlen und habe noch Geld übrig", schrieb er. "Das fühlt sich gut an." Seinen Gewinn nur mit den neuen Tesla-Papieren bezifferte DeBolt auf 250.000 US-Dollar. Seither hat der Börsenkurs noch weiter zugelegt.

Sold my house and bought around 10,000 $TSLA shares. Own 48,000 shares now.



Purchased all shares slowly over last few weeks before earnings on margin in $128-139 range. Up $250k on these shares already. Closed out margin today with house proceeds. Have cash. Feeling good.$TSLA pic.twitter.com/aIW7m8d9FJ - Jason DeBolt ⚡️ (@jasondebolt) January 26, 2023

Auch wenn der Tesla-Aktienkurs derzeit noch weit von seinem im November 2021 erreichten Allzeithoch von 415 US-Dollar entfernt ist, so ist der treue Aktionär immer noch Millionär und laut eigenen Aussagen mit seiner riskanten Anlagestrategie hochzufrieden. Potentiellen Nachahmern rät er trotzdem zur Vorsicht: "Meine Tweets sind keine finanziellen Ratschläge", warnt DeBolt, der nun in einem gemieteten Haus in Los Angeles lebt, auf seinem Twitter-Profil.

