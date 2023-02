Norwegens Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmen Rekordsumme an Kryptowährungen

• Im März 2022 hackte die Gruppe Lazarus das Spiel "Axie Infinity"• Kryptowährungen im Wert von 615 Millionen US-Dollar erbeutet• Norwegens Behörde Økokrim landet einen Gegenschlag

Schaden in Millionenhöhe

Das Spiel Axie Infinity, welches Spielern ermöglicht, durch Spielen und den Handel mit Avataren Kryptowährungen zu verdienen, wurde im März 2022 gehackt, wodurch ein Schaden in Höhe von 615 Millionen US-Dollar entstand. Der Cyberangriff wird laut der amerikanischen Sicherheitsbehörde FBI den Hackergruppen Lazarus und APT38 zugerechnet, welche mit der Regierung Nordkoreas in Verbindung gebracht werden oder sogar aus Nordkorea stammen könnten. Die Hackergruppe Lazarus trat bereits 2014 prominent in Erscheinung, als das Filmstudio Sony Pictures gehackt wurde, um die Veröffentlichung der Filmkomödie "The Interview", in der unter anderem der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un dargestellt wird, zu verhindern. Damals veröffentlichten die Hacker unter anderem interne Daten und persönliche Daten von Mitarbeitern.

Internationale Zusammenarbeit gegen Hacker

Im Falle des Axie Infinity-Hacks konnten die norwegischen Behörden nun in enger Zusammenarbeit mit dem FBI die Geldflüsse der Kryptodevisen nachverfolgen und auf diese Weise die Geldwäschevorgänge der Cyberkriminellen unterbrechen und Kryptobestände im Wert von 60 Millionen Norwegische Kronen, umgerechnet etwa 5,5 Millionen Euro, beschlagnahmen. Die beschlagnahmten Kryptogelder stellen einen Rekordwert für die norwegischen Behörden dar: Noch nie wurden Kryptowährungen in einem so hohen Wert auf einmal beschlagnahmt, gleichzeitig ist dies nach Angaben von Økokrim auch eine der größten Beschlagnahmungen überhaupt. In Zusammenarbeit mit dem Spieleentwickler Sky Mavis sollen die Gelder nun zurück an die Geschädigten fließen.

Nordkorea finanziert Atomprogramm

Die beiden Hackergruppen, von denen die Alphabet-Cybersicherheitstochter Mandiant vermutet, sie sind direkt den nordkoreanischen Nachrichtendiensten untergeordnet, stellen eine bedeutende Einnahmequelle der nordkoreanischen Regierung dar: In den letzten Jahren, so vermuten Sicherheitsexperten der Vereinten Nationen sowie das Kryptosicherheitsunternehmen Chainalysis, haben nordkoreanische Akteure in Hackingangriffen Kryptowährungen und sonstige Devisen im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar erbeuten können. Es wird vermutet, dass die Mittel dazu eingesetzt werden, um unter anderem das Atomprogramm des international isolierten Landes zu finanzieren.

