Alphabet C (ex Google) Aktie News: Alphabet C (ex Google) präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Alphabet C (ex Google) im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet C (ex Google). Das Papier von Alphabet C (ex Google) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 154,79 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 154,79 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet C (ex Google)-Aktie bisher bei 155,87 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 155,76 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.975.353 Alphabet C (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 208,70 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet C (ex Google)-Aktie derzeit noch 34,83 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 142,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet C (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,535 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet C (ex Google)-Aktie wird bei 232,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet C (ex Google) am 24.04.2025. In Sachen EPS wurden 2,84 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet C (ex Google) 1,91 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 89,97 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 80,47 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Alphabet C (ex Google)-Gewinn in Höhe von 9,52 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet C (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie schwächelt: Waymo will Robotaxi-Flotte mehr als verdoppeln

Zukunft der NVIDIA-Aktie: So hoch könnte der KI-Riese noch steigen

PayPal-Aktie fester: Kontaktloses Bezahlen an der Ladenkasse möglich