10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX dürfte am Donnerstag die 16.000-Punkte-Marke in Angriff nehmen. Positive Vorgaben kommen aus den USA und Asien.

2. Börsen in Fernost höher

Gute US-Vorgaben sorgen für Aufschläge an den Börsen in Asien. In Tokio präsentiert sich der Leitindex Nikkei mit Aufschlägen und legt zeitweise 1,46 Prozent auf 30.533,09 Punkte zu. Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen für den Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,78 Prozent auf 3.309,74 Zähler nach oben. In Hongkong gewinnt der Hang Seng daneben zeitweise 1,11 Prozent auf 19.777,95 Indexpunkte.

3. Cisco steigert Umsatz und Gewinn

Der US-Netzwerkausrüster Cisco hat die Erlöse im jüngsten Geschäftsquartal kräftig gesteigert. Zur Nachricht

4. Erster US-Bundesstaat verbietet Tiktok

Montana verbietet als erster US-Bundesstaat die in China entwickelte Social-Media-App Tiktok. Zur Nachricht

5. Stadtwerke kritisieren Glasfaser-Ausbau der Deutschen Telekom

Der Glasfaser-Ausbau der Deutschen Telekom sorgt bei den Stadtwerken für Unmut und Besorgnis. Zur Nachricht

6. Staats- und Regierungschefs kommen zum G7-Gipfel nach Hiroshima - USA stellen neue Sanktionen in Aussicht

Vor dem jährlichen G7-Gipfel der führenden westlichen Industriestaaten treffen bereits am Donnerstag mehrere Staats- und Regierungschefs im japanischen Hiroshima ein. Zur Nachricht

7. Meta muss in EU-Datenschutzstreit mit Rekordstrafe rechnen

Der Facebook-Eigentümer Meta muss im Datenschutzstreit mit einer Rekordstrafe der Europäischen Union rechnen. Zur Nachricht

8. Daimler-Truck-Chef warnt vor China-Abhängigkeit bei Batterien

Daimler Truck-Chef Martin Daum hat sich besorgt über die Dominanz Chinas bei der Batterietechnologie gezeigt. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 76,73 US-Dollar und damit 23 Cent weniger als am Vortag.

10. Euro stabilisiert sich nach Verlusten der vergangenen Wochen weiter

Der Euro hat sich am Donnerstagmorgen kaum bewegt. Ein Euro kostete zuletzt 1,0838 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Nach den zuletzt deutlichen Verlusten stabilisierte sich der Kurs damit weiter. Zum Vergleich: Anfang Mai mussten für einen Euro noch rund 1,10 Dollar gezahlt werden.

Bildquellen: Shchipkova Elena/ shutterstock.com