Positive Signale im US-Schuldenstreit: Ruhiger Feiertagshandel beim DAX erwartet -- Asiens Börsen mit Aufschlägen -- Cisco steigert Umsatz und Gewinn -- Daimler-Truck-Chef warnt vor China-Abhängigkei

Der deutsche Leitindex könnte am Himmelfahrtstag mit Gewinnen starten. Der DAX hatte bereits zur Wochenmitte 0,34 Prozent fester bei 15.951,30 Punkten geschlossen. Der TecDAX verlor daneben 0,72 Prozent auf 3.214,84 Zähler. Am Donnerstag hat der deutsche Leitindex starke Vorgaben aus den USA und Asien im Rücken. Das könnte den Standardwerteindex wieder in Richtung der 16.000-Punkte-Marke treiben, die er seit dem Zwischenhoch Anfang Mail nicht mehr in Angriff nehmen konnte. Positiv werden voraussichtlich Entspannungssignale aus den USA aufgenommen, wo sich eine mögliche Lösung im Schuldenstreit anbahnt. US-Präsident Joe Biden hatte sich nach einem hochrangigen Treffen zuversichtlich gezeigt, dass der Streit beigelegt und damit ein Zahlungsausfall der USA verhindert werde könne. Er sei optimistisch, "dass es einen Weg zu einer verantwortungsvollen, parteiübergreifenden Haushaltsvereinbarung" gebe. Der Handel wird am Donnerstag voraussichtlich in ruhigen Bahnen verlaufen. Am Feiertags ist mit geringen Umsätzen zu rechnen, zudem haben in Europa einige Börsen geschlossen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen schlossen am Mittwoch mit freundlicher Tendenz. Der EURO STOXX 50 startete mit einem Mini-Verlust, konnte bis Sitzungsende aber noch leicht ins Plus drehen. Bei 4.320,75 Einheiten (plus 0,12 Prozent) ging er aus dem Geschäft. Auch zur Wochenmitte stand weiterhin der schwelende Streit um die Schuldenobergrenze in den USA im Schlaglicht. US-Finanzministerin Janet Yellen warnte, dass der US-Regierung bereits am 1. Juni ein Zahlungsausfall droht. Daneben wurden die endgültigen Daten für die Inflation in der Euro-Zone im April veröffentlicht. Wie erwartet hat sich an dem Wert der bereits bekannten Schätzung nichts mehr geändert. Demgemäß wurde ein leichter Anstieg verzeichnet, was zeigen dürfte, dass der Kampf der EZB gegen den anhaltenden Preisschub in der 20-Ländergemeinschaft noch längst nicht gewonnen ist. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen notierten zur Wochenmitte mit Aufschlägen. Der Dow Jones Index stieg zur Eröffnung bereits leicht und konnte in Handelsverlauf noch weiter zulegen. Er ging 1,24 Prozent höher bei 33.422,78 Punkten in den Feierabend. Der technologielastige NASDAQ Composite startete in Grün und bewegte sich im Anschluss deutlich im Plus, bevor er dann 1,28 Prozent fester bei 12.500,57 Zählern schloss. Die US-Anleger wagten sich am Mittwoch wieder vermehrt aus der Deckung, obgleich das Damoklesschwert der Schuldenobergrenzen-Diskussionen weiterhin über der weiteren Börsenentwicklung schwebte. Immerhin: In einer zweiten Gesprächsrunde über eine Anhebung der Schuldenobergrenze kamen sich die streitenden Parteien der Demokraten und Republikaner am Dienstag näher, was für wachsenden Optimismus am Aktienmarkt sorgte. Auch US-Präsident Joe Biden zeigte sich laut dpa-AFX optimistisch, "dass es einen Weg zu einer verantwortungsvollen, parteiübergreifenden Haushaltsvereinbarung gebe".Besonders die Technologie-Werte knüpften an ihren starken Lauf der vergangenen Handelstage an. Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage recht dünn, was aber durchaus auch als positives Zeichen aufgefasst werden kann: Die US-Regionalbankenkrise schien damit zunächst einmal abzuebben - für allgemeine Entwarnung war es in Anbetracht der unklaren Informationssituation aber gewiss zu früh. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken