Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

Der DAX dürfte am Mittwoch von schwachen US-Vorgaben und weiterer Unsicherheit über die US-Schuldenobergrenze gebremst werden. Vorbörsliche Indikationen lassen einen um lediglich 0,02 Prozent höheren Start bei 15.901 Punkten vermuten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die wichtigsten Märkte in Asien weisen zur Wochenmitte gemischte Vorzeichen auf. In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,82 Prozent auf 30.088 Punkte. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen 0,61 Prozent tiefer bei 3.271 Einheiten. In Hongkong fällt der Hang Seng zeitgleich um 1,14 Prozent auf 19.750 Zähler.

3. Commerzbank kann operativen Gewinn mehr als verdoppeln

Die Commerzbank hat im ersten Quartal von hohen Zinserträgen und einer geringeren Risikovorsorge als im Vorjahr profitiert. Der Gewinn legte stärker als erwartet zu. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern, wobei er weiteres Aufwärtspotenzial bei den Zinserträgen sieht. Zur Nachricht

4. Siemens traut sich erneut mehr Wachstum und Gewinn zu

Siemens hebt nach einem starken Halbjahr die Prognose für Wachstum und Gewinn erneut an. Der Technologiekonzern rechnet nun mit 9 bis 11 Prozent vergleichbarem Umsatzwachstum statt wie bisher mit 7 bis 10 Prozent, wie er bei Vorlage der Halbjahreszahlen in München mitteilte. Zur Nachricht

5. SAP plant starkes Cloud-Wachstum

Europas größter Softwarehersteller SAP hat sich infolge des angekündigten Verkaufs der US-Tochter Qualtrics etwas höhere neue Mittelfristziele gesetzt als gedacht. So erhöhte das Unternehmen nahezu bei allen wesentlichen Ausblickskennziffern für 2025 die Ziele für das fortgeführte Geschäft - lediglich beim freien Barmittelzufluss kalkuliert das Management der Walldorfer nun etwas weniger ein. Zur Nachricht

6. Grand City Properties leidet unter höheren Finanzierungskosten

Grand City Properties hat im ersten Quartal die höheren Finanzierungskosten zu spüren bekommen. Das operative Ergebnis (FFO 1) ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf 46,96 Millionen Euro zurück. Zur Nachricht

7. Elon Musk will bei Tesla mit Werbeanzeigen experimentieren

Der Elektroautobauer Tesla hat traditionell auf Werbeanzeigen verzichtet, doch mit dieser Linie will Konzernchef Elon Musk nun brechen. "Wir werden ein bisschen Werbung ausprobieren und schauen, wie es läuft", sagte Musk bei Teslas Aktionärstreffen im texanischen Austin am Dienstag. Zur Nachricht

8. thyssenkrupp-Aufsichtsrat ebnet Weg für Führungswechsel

Der Industriekonzern thyssenkrupp hat den Weg zum angekündigten Führungswechsel freigemacht. Der Aufsichtsrat habe dem Gesuch von Vorstandschefin Martina Merz auf Auflösung ihres Mandats zugestimmt, teilte der Konzern am Dienstag nach einer Sitzung des Kontrollgremiums mit. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise zeigen sich am Mittwochmorgen mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.05 Uhr (MESZ) reduzierte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,08 auf 70,78 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,03 auf 74,88 Dollar zurückfiel.

10. Euro stabilisiert sich in enger Handelsspanne knapp unter 1,09 Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel kaum bewegt. Ein Euro kostete zuletzt 1,0864 Dollar und damit so viel wie am Dienstagabend. Damit stabilisiert sich der Kurs nach dem Rückgang Ende vergangener Woche weiter in der engen Handelsspanne zwischen 1,0850 Dollar und 1,0900 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt an Dienstagnachmittag auf 1,0881 (Montag: 1,0876) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9190 (0,9195) Euro gekostet.

