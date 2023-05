DAX kaum bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP plant starkes Cloud-Wachstum -- Commerzbank übertrifft Gewinnerwartungen -- Siemens hebt Prognose an -- Tesla im Fokus

Werbung

Der deutsche Leitindex dürfte sich zum Start in den Mittwochshandel kaum von der Stelle bewegen. Der DAX steht in vorbörslichen Indikationen zeitweise lediglich 0,03 Prozent tiefer bei 15.893 Punkten. Am Vortag schloss er mit leichten Verlusten von 0,12 Prozent bei 15.897,93 Zählern. Der TecDAX wird ebenfalls um seinen Vortagesschluss erwartet. Da ging er 0,13 Prozent höher bei 3.238,31 Punkten in den Feierabend. Am Mittwoch dürfte der deutsche Aktienmarkt von schwachen US-Vorgaben und weiterer Unsicherheit über die US-Schuldenobergrenze gebremst werden. In den USA droht ein Zahlungsausfall der Regierung, sofern sich Demokraten und Republikaner nicht drauf einigen können, die Schuldenobergrenze anzuheben. US-Präsident Joe Biden zeigte sich zwar zuversichtlich, wird aber dennoch seine Auslandsreise verkürzen. Auch wenn die Berichtssaison nun so langsam ausläuft, könnten zur Wochenmitte noch einige Unternehmensnachrichten für Bewegung sorgen. So haben SAP mit etwas höheren Mittelfristzielen und die Commerzbank mit einem unerwartet kräftigen Gewinnwachstum überrascht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen werden am Mittwoch minimal tiefer erwartet. Der EURO STOXX 50 gibt vorbörslich zeitweise um 0,2 Prozent auf 4.307 Zähler nach. Den Dienstagshandel hatte er bei 4.315,51 Einheiten (minus 0,02 Prozent) beendet. Auch zur Wochenmitte steht weiterhin der schwelende Streit um die Schuldenobergrenze in den USA im Schlaglicht. US-Finanzministerin Janet Yellen warnte, dass der US-Regierung bereits am 1. Juni ein Zahlungsaufall droht. Daneben werden die endgültigen Daten für die Inflation in der Euro-Zone im April veröffentlicht. Experten erwarten, dass sich an den Werten aus der bereits bekannten Schätzung nichts mehr ändern wird. Dort war ein leichter Anstieg verzeichnet worden, was zeigen würde, dass der Kampf der EZB gegen den anhaltenden Preisschub in der 20-Ländergemeinschaft noch längst nicht gewonnen ist. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen machten am Dienstag Verluste. Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung im Minus, gab anschließend auch weiter nach und beendete den Handelstag 1,01 Prozent tiefer bei 33.012,34 Punkten.Der technologielastige NASDAQ Composite verlor zum Sitzungsauftakt, konnte anschließend jedoch zeitweise auf grünes Terrain drehen. Den Handelstag beendete er jedoch 0,18 Prozent tiefer bei 12.343,05 Einheiten. Die Wall Street setzte damit im Großen und Ganzen ihre Seitwärtsbewegung fort, wobei der Tech-Sektor jedoch der deutliche Outperformer war. Bremsend wirkten die Dissonanzen rund um die US-Schuldenobergrenze; bislang konnten sich Republikaner und Demokraten noch nicht auf eine gemeinsame Lösung einigen. Unterdessen warnte US-Finanzministerin Janet Yellen davor, dass die USA bereits am 1. Juni nicht mehr in der Lage sein könnten, ihre Rechnungen pünktlich zu bezahlen, sofern der US-Kongress nicht zuerst die Schuldenobergrenze anhebt. Die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft könnten sich als gravierend erweisen. Negative Nachrichten gab es zudem von Home Depot: Nach einem schwachen ersten Quartal senkte der US-Baumarktriese seine Jahresprognose. Immerhin: Die Umsätze der US-Einzelhändler stiegen im April moderat an. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken