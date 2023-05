Infineon-Aktie & Co: Investitionspläne in Japan treiben Chip-Branche an

Im DAX 40 gewannen Infineon 1,9 Prozent, in Paris verteuerten sich STMicroelectronics um 2,3 Prozent und in Amsterdam legten ASML NV um 2,1 Prozent zu und BE Semiconductor um 1,7 Prozent.

Gute Nachrichten aus Japan zur Chip-Branche hatten dort für stark steigende Kurse gesorgt. So will der US-Hersteller Micron (Micron Technology) Technology in den kommenden Jahren bis zu 500 Milliarden Yen in die Fertigung in dem Land investieren. Laut Kreisen soll Japans Regierung das Vorhaben finanziell fördern.

Einem Medienbericht zufolge will zudem der weltweit agierende japanische Halbleiterkonzern Renesas Electronics die Fertigungskapazitäten für Komponenten für Autos bis 2026 ankurbeln. Die Aktie gewann daraufhin 5 Prozent. Der Branchenindex GS Japan Semiconductors stieg um 4,4 Prozent.

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Andrew Park / Shutterstock.com, CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images