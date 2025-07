Infineon Aktie News: Infineon verteuert sich am Dienstagvormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Infineon zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Infineon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 37,78 EUR.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 37,78 EUR. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,89 EUR aus. Bei 37,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 238.906 Stück gehandelt.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,43 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,66 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,352 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,59 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 08.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,59 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,63 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,40 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie unter Druck: Sollten Anleger jetzt einsteigen?

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr eingefahren

Infineon-Aktie vor Kurssprung? Deutsche Bank hebt Kursziel drastisch an