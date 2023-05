Bottom-Up-EV-Trend: BYD bringt Billig-Modell für unter 11.000 US-Dollar auf den Markt

Aktien in diesem Artikel BYD 28,59 EUR

• Einführung von Elektroautos in Nordamerika und Europa erfolgt nach dem Top-Down-Zyklus• In China werden EVs gleichzeitig am oberen und am unteren Ende des Marktes eingeführt• Neues BYD Seagull-Modell soll unter 11.000 US-Dollar kosten

EV-Markt: Top-Down-Zyklus

Bei der Einführung von Elektrofahrzeugen ging es preislich innerhalb der letzten Jahrzehnte von oben nach unten, wie Bloomberg erklärt. Die Automobilhersteller haben zunächst damit angefangen, batteriebetriebene Modelle am oberen Ende des Marktes anzubieten und tasten sich langsam zu erschwinglicheren Preispunkten heran. Diese Entwicklung lässt sich beispielsweise auch beim US-amerikanischen Unternehmen Tesla beobachten. So kostete das erste Modell des EV-Herstellers, der Roadster, über 100.000 US-Dollar. Die beiden volumenstarken Fahrzeuge des Unternehmens, der Model 3 und der Model Y, befinden sich preislich jedoch im unteren bis mittleren 40.000-US-Dollar-Bereich. Diese Vorgehensweise hat auch gute Gründe, wie Bloomberg erklärt. In Premiumsegmenten gibt es tendenziell höhere Gewinnspannen und Elektrofahrzeugbatterien waren in der Vergangenheit teuer. Wie bei vielen Verbraucherprodukten hat sich im Laufe der Jahre ein ähnlicher Adoptionszyklus (Top-Down-Zyklus) ergeben. Allerdings lässt sich beobachten, dass sich die Marktdynamik langsam verändert, da die zugrundeliegende Batterietechnologie immer weiter verbessert wird.

China: Paradebeispiel für den Wandel

Während die Einführung von EVs in Nordamerika und Europa nach wie vor nach dem Top-Down-Zyklus erfolgt, zeigen sich anderorts Anzeichen einer Veränderung. China ist Bloomberg nach ein Paradebeispiel für den Wandel. Schon früher fand die Einführung von Elektroautos im Reich der Mitte gleichzeitig am oberen wie auch am unteren Ende des Marktes statt. Die kleinsten Autos wurden in China wegen ihrer attraktiven Preise und einer Politik auf Stadtebene, die den Kauf von Plug-in-Fahrzeugen förderte, schnell elektrisch. Der Wuling Hongguang Mini EV beginnt zum Beispiel bei etwa 5.000 US-Dollar. Verkäufe in diesem Segment sind mittlerweile völlig elektrisch. Im Jahr 2022 waren außerdem fast ein Drittel der verkauften PKW wiederaufladbare Fahrzeuge, wie InsideEVs berichtet. Insgesamt wurden in China im vergangenen Jahr rekordverdächtige 5,92 Millionen neue Plug-in-Elektroautos zugelassen und damit ganze 83 Prozent mehr als noch im Jahr 2021.

In einer zunehmend von unten nach oben orientierten Welt, werde sich die Einführung von E-Fahrzeugen auch in Schwellenländern wie Indien, Indonesien und Thailand durchsetzen, wo die Regierungen möglicherweise nicht in der Lage sind, großzügige Subventionen zu gewähren, erklärt Bloomberg weiter. Und auch wenn es für eine Beurteilung noch zu früh sei, scheint dies bereits der Fall zu sein. In Thailand haben die Autohersteller im vergangenen Jahr nur etwa 9.600 batterieelektrische Fahrzeuge verkauft. Allein im ersten Quartal dieses Jahres stiegen die Auslieferungen auf 14.700. Insgesamt seien die Zahlen zwar noch bescheiden, aber auch in Indien und Indonesien ist ein schnelles Wachstum zu verzeichnen.

BYD kann den Bottom-Up-EV-Trend beschleunigen

Nun zeigt sich mit der Markteinführung des neuen Seagull-Modells von BYD im vergangenen Monat, dass sich die Dynamik der Elektrofahrzeuge sowohl am unteren als auch am oberen Ende des globalen Fahrzeugmarktes fortsetzen wird. Das neue Seagull-Modell soll bis zu 405 Kilometer Reichweite haben, über eine Schnellladefunktion verfügen und einen Einstiegspreis von unter 11.000 US-Dollar haben. Angetrieben wird das Fahrzeug durch einen 55-kW-Motor, der eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde möglich macht, so InsideEVs. Außerdem werden zwei verschiedene Batterien angeboten, die von BYD selbst angefertigt werden. Der 30-kWh-Akku ermöglicht eine Reichweite von 305 Kilometern, die zweite Option ist eine 38-kWh-Batterie für 405 Kilometer. Innerhalb von nur 30 Minuten sollen die Akkus außerdem wieder auf 80 Prozent gebracht werden können. Ein von Reuters zitierter chinesischer Analyst erklärte, er erwarte, dass der Seagull innerhalb von sechs Monaten nach dem Marktstart zum meistverkauften Auto in China werde, so InsideEVs. Er erwarte außerdem auch, dass das Auto auch die Kundschaft in Übersee überzeugen werde, denn ein erschwingliches Auto sei auch in den Vereinigten Staaten oder Europa attraktiv.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com, Philip Lange / Shutterstock.com