10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich höher

Der DAX zeigt sich vorbörslich mit leichtem Plus nach durchwachsenen Vorgaben von der Wall Street und aus Asien.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die wichtigsten asiatischen Börsen zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich. Der japanische Leitindex Nikkei fährt zwischenzeitlich ein Plus von 0,44 Prozent auf 33.340,84 Punkte ein. Etwas abwärts geht es auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite zeitweise 0,07 Prozent auf 3.187,07 Zähler verliert. In Hongkong dominieren ebenfalls die Verkäufer: Der Hang Seng rutscht zeitweise kräftig um 1,30 Prozent auf 18.923,36 Indexpunkte ab.

3. FUCHS PETROLUB: Großaktionär trennt sich von 2,2 Millionen Anteilsscheinen

Ein Großaktionär des Schmierstoffherstellers FUCHS PETROLUB will sich Kreisen zufolge von einem Teil seiner Stammaktien trennen. Zur Nachricht

4. Siemens stärkt Pensionsvermögen: Siemens Energy-Anteil geht teilweise an Pensionsfonds

Siemens überträgt zur Stärkung seines Pensionsvermögens in Deutschland einen Anteil an Siemens Energy in den eigenen Pensionsfonds. Zur Nachricht

5. Deutsche Bank und andere Geldhäuser bei US-Stresstest ohne Probleme

Die größten Geldhäuser in den USA verfügen nach Einschätzung der Notenbank Federal Reserve (Fed) über eine krisenfeste Kapitalausstattung. Zur Nachricht

6. Wegen mutmaßlichen Impfschadens: Prozess in Rottweil gegen BioNTech

Wegen eines mutmaßlichen Impfschadens verhandelt das Landgericht Rottweil am kommenden Montag (3. Juli) über eine Schadenersatzklage gegen den Impfstoffhersteller BioNTech. Zur Nachricht

7. Orange will Bankgeschäft an BNP Paribas verkaufen

Der französischen Telekommunikationskonzern Orange zieht sich aus dem Retail-Bankgeschäft zurück. Zur Nachricht

8. UBS hebt Bilfinger auf 'Buy' - Ziel hoch auf 42 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat Bilfinger SEvon "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 42 Euro angehoben. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag gefallen und haben damit einen Teil der deutlichen Gewinne vom Vortag wieder abgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 73,55 US-Dollar. Das waren 48 Cent weniger als am Vortag.

10. Euro gibt zum US-Dollar weiter nach

Der Euro ist am Donnerstag gesunken und hat damit an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0886 Dollar gehandelt, nachdem er am Vorabend noch knapp über 1,09 Dollar notiert hatte.