DAX vorbörslich etwas höher -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Siemens Energy-Anteil von Siemens geht teilweise an Pensionsfonds -- US-Stresstest: Banken ohne Probleme -- Bilfinger im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich im vorbörslichen Handel an Donnerstag mit leichten Aufschlägen. Der DAX hatte am Vortag bei 15.949,00 Zählern (plus 0,64 Prozent) geschlossen. Der TecDAX war mit Aufschlägen von 1,57 Prozent bei einem Schlussstand von 3.145,41 Punkten in den Feierabend gegangen. Die Vorgaben von der Wall Street sind durchwachsen - dort hatten die Märkte uneinheitlich aber insgesamt nur wenig verändert geschlossen. Ob der Leitindex am Donnerstag wieder einen Anlauf auf die Hürde von 16.000 Punkten nehmen kann, bleibt abzuwarten. Im Blick dürfte weiter die Zinspolitik der Notenbanken stehen, obwohl von der jährlichen Geldpolitikkonferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) im portugiesischen Sintra nur wenig Überraschendes kam. Lediglich US-Notenbank-Chef Jerome Powell hatte weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation in Aussicht gestellt. Für die EZB gebe es ebenfalls noch nicht genug Anzeichen für eine Abschwächung des Preisschubs, hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde betont. Konjunkturseitig bleibt daher am Donnerstag die Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten für Juni im Fokus. Diese dürften um durchschnittlich 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat steigen, sagen die von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Volkswirte voraus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Anleger griffen zur Wochenmitte zu. Der EURO STOXX 50 legte zum Handelsbeginn leicht zu und baute sein Plus anschließend aus. Bei 4.344,75 Zählern und damit 0,92 Prozent höher verabschiedete sich der Index aus der Mittwochssitzung. Experten erwarteten bereits im Vorfeld am Mittwoch eine Kurserholung an den europäischen Börsen. Impulse kamen im Handelsverlauf von ein paar Konjunkturdaten, aber auch von anderen zinsrelevanten Terminen: So sprach etwa EZB-Chefin Lagarde als Gast auf der europäischen Notenbanker-Konferenz in Portugal, die seit Dienstag läuft. Sie sagte, dass die EZB due Zinsen wahrscheinlich im Juli anheben und im September auf Basis der dann vorliegenden Daten entscheiden wird. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-amerikanischen Anleger agierten am Mittwoch vorsichtiger. Der Dow Jones Index schloss mit einem Minus von 0,21 Prozent bei 33.853,91 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite konnte am Ende ein Plus verteidigen und schloss mit einem Aufschlag von 0,27 Prozent bei 13.591,75 Indexpunkten. Etwas getrübt wurde die Stimmung an der Wall Street durch Presseberichte, denen zufolge Washington ein neues Exportverbot von KI-Chips nach China verhängen will. Als Reaktion verkauften Anleger Chip-Aktien wie NVIDIA oder AMD, was den Technologie-Sektor im Allgemeinen ausbremste. Zudem stand weiterhin die Zinspolitik im Fokus der Marktteilnehmer, da in Portugal derzeit ein Notenbanken-Treffen abgehalten wird. Auch Fed-Chef Jerome Powell zählt zu den Anwesenden. Anleger fürchten sich weiterhin vor höheren Kreditkosten, da die Währungshüter weiterhin mit einem hartnäckigen Inflationsdruck zu kämpfen haben. Daher haben alle Kommentare zu diesem Thema, insbesondere solche von Powell, das Potenzial, die Stimmung am Markt grundlegend beeinflussen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken