Socionext-Aktie mit Kursvervielfachung seit Börsengang: KI-Trend beflügelt japanisches Halbleiter-Unternehmen

Chip-Unternehmen profitieren

Das Trendthema Künstliche Intelligenz beflügelt derzeit unter anderem die Kurse von Chip-Größen wie NVIDIA & Co. Doch auch ein japanisches Halbleiter-Unternehmen konnte in den vergangenen Monaten eine starke Performance vorweisen.

• Künstliche Intelligenz aktuell wichtiges Thema am Markt

• Chip-Aktien profitieren vom KI-Trend

• Japanisches Halbleiter-Unternehmen mit Kursvervielfachung



Künstliche Intelligenz ist derzeit das Thema am Markt und einige Unternehmen konnten bereits kräftig vom KI-Trend profitieren. Anleger, die sich im Bereich KI positionieren wollen, können zum Beispiel Halbleiteraktien als Investment in Erwägung ziehen.

Halbleiterunternehmen profitieren

Zu den Profiteuren des KI-Trends gehört unter anderem der US-Chiphersteller NVIDIA, den die US-Investmentbank Morgan Stanley in diesem Monat zu ihrem "Top-Pick" unter den US-Halbleiterwerten auserkoren hat.

Auch Angelo Zino, Analyst bei CFRA Research, sieht laut Investors.com Potenzial für die NVIDIA-Aktie - daneben zählt er AMD, Broadcom und Marvell zu den aussichtsreichsten Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz. Diese vier Aktien bezeichnet er als "Die vier Reiter der KI" und hat Kaufempfehlungen für alle vier Titel ausgegeben.

Neben diesen großen US-Titeln könnte jedoch auch ein weniger bekanntes Unternehmen interessant für Anleger sein: Socionext.

Einzigartiges Geschäftsmodell

Bei Socionext handelt es sich um ein japanisches Unternehmen mit Sitz in Yokohama. Socionext wurde 2015 gegründet und ist ein Chipdesign-Unternehmen, das erst seit vergangenem Oktober an der Börse notiert ist. Entstanden ist das Unternehmen laut Bloomberg durch den Zusammenschluss der Systems-on-Chip (SOC)-Abteilungen der zu Fujitsu gehörenden Fujitsu Semiconductor und Panasonic Holdings.

Wie es auf der Webseite des Unternehmens heißt, bietet Socionext "seinen Kunden hochwertige Halbleiterprodukte basierend auf umfangreichen und differenzierten IPs, bewährte Designmethoden und modernste Umsetzungskompetenz, mit vollem Support." Das Unternehmen hat laut eigenen Angaben ein einzigartiges Geschäftsmodell entwickelt, bei dem Socionext bereits früh in den Produktentwicklungsprozess der Kunden eingebunden ist. "Wir helfen Unternehmen dabei, sich entsprechend ihrer spezifischen Bedürfnisse zu differenzieren. Socionext arbeitet weltweit eng mit Partnern zusammen und liefert Komplettlösungen vom Systemdesign bis zur Produktion und Qualitätskontrolle.", heißt es.

Socionext-Aktie im Fokus

Die Socionext-Aktien wurden laut Bloomberg im vergangenen Oktober am oberen Ende der Spanne bei 3.650 Yen ausgegeben und konnten bereits an ihrem ersten Tag um rund 15 Prozent auf 4.200 Yen zulegen.

Erst kürzlich erreichte die Socionext-Aktie ein neues Hoch und die Marktkapitalisierung des Unternehmens stieg auf einen Höchststand von rund 957 Milliarden Yen. Dies habe die Socionext-Aktie zur Aktie mit der besten Wertentwicklung im TOPIX INDEX gemacht, berichtet Bloomberg. Angetrieben worden sei der Kurs durch die Erwartung einer steigenden Siliziumnachfrage durch das Trendthema künstliche Intelligenz.

Anschließend erhielt der Aufstieg jedoch einen Dämpfer, nachdem das Unternehmen zum ersten Mal von SMBC Nikko herabgestuft wurde. Der Grund für die Abstufung: Die Marktrallye habe für schnell wachsende Unternehmen übertrieben ausgesehen. Und so brach die Aktie in der Vorwoche um rund 18 Prozent ein, was laut Bloomberg den größten Rückgang in der noch jungen Börsengeschichte des Unternehmens bedeutete. Seither ging es für das Papier noch weitere 10,65 Prozent abwärts.

Dennoch konnte die Socionext-Aktie seit ihrem Börsengang in Tokio ein Plus von mehr als 380 Prozent verzeichnen und kostete zuletzt noch 20.300 Yen. Allein in diesem Jahr stieg das Papier um 250 Prozent (Stand: 28.06.2023).

Stimmen zu Socionext

Socionext wird laut von Bloomberg zusammengestellten Daten von acht Analysten beobachtet - darunter empfehlen sieben die Aktie zum Kauf und einer zum Halten.

"Die Ertragsaussichten sind vielversprechend und das Unternehmen ist in der Branche einzigartig positioniert", so Tim Morse, Analyst bei Asymmetric Advisors. Laut Morse könnte der Anstieg jedoch zu schnell gewesen sein, und "wir wären nicht überrascht, wenn es vorerst weitere Gewinnmitnahmen sowohl im Sektor als auch bei diesem Namen geben würde."

Auch Rina Oshimo, Strategin bei Okasan Securities, zeigt sich zuversichtlich für Socionext: "Dies ist so ziemlich das einzige börsennotierte japanische Unternehmen, das ein einzigartiges Feld maßgeschneiderter SOC abdeckt", zitiert Bloomberg die Strategin. Da das Unternehmen die Chips erst nach Auftragseingang entwickele und produziere, verfüge es Oshimo zufolge über ein grundlegend anderes Geschäftsmodell als zum Beispiel NVIDIA und AMD.

Laut Richard Aston, Portfoliomanager des CC Japan Income & Growth Trust, der Anteile an dem Unternehmen hält, ist das Unternehmen "in einem Bereich tätig, dem Design von Systems-on-Chip, der unserer Meinung nach ein sehr großes Wachstumspotenzial für die Zukunft in den Bereichen autonome Fahrzeuge, Mobil-, 5G- und möglicherweise 6G-Technologien hat". Zudem lege das Management "Wert darauf, eine Dividende zu zahlen und diese Dividende im Laufe der Zeit zu steigern". Und so betrachte der Fonds das Unternehmen, wie Bloomberg berichtet, als langfristige Investition.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.