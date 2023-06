Siemens- und Siemens-Energy-Aktien in Rot: Siemens stärkt Pensionsvermögen durch Teilauslagerung von Siemens Energy-Anteil

Pensionsvermögen

Siemens überträgt zur Stärkung seines Pensionsvermögens in Deutschland einen Anteil an Siemens Energy in den eigenen Pensionsfonds.

Wie der Münchener Konzern mitteilte, soll ein Anteil von 6,8 Prozent an dem ebenfalls im DAX notierten Energiekonzern in den Siemens Pension-Trust e. V. per heutigen Mittwoch übertragen werden. Die Beteiligung der Siemens AG an Siemens Energy sinke dadurch auf 25,1 Prozent.

Siemens hatte bereits vor der Abspaltung und auch bei der Börsennotierung von Siemens Energy darauf hingewiesen, die Beteiligung an dem Energiekonzern in Abhängigkeit von der strategischen und operativen Entwicklung sowie dem Marktumfeld zu reduzieren. Der Siemens Pension-Trust verwaltet das Pensionsvermögen von Siemens.

Weitere Informationen will Siemens bei Vorlage der Ergebnisse zum dritten Quartal am 10. August mitteilen.

Jefferies hebt Ziel für Siemens auf 190 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 168 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das abgelaufene Jahresviertel dürfte ein Quartal der Normalisierung gewesen sein, vor allem im China-Geschäft, schrieb Analyst Simon Toennessen in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (Ebita) für die Geschäftsjahre 2022/23 und 2023/24 und verlagerte den Bewertungshorizont in die Zukunft

Die Siemens-Aktie verlor im XETRA-Handel letztlich 1,48 Prozent auf 150,46 Euro, für die Aktie von Siemens Energy ging es unterdessen bei Handelsende 0,19 Prozent auf 15,64 Euro abwärts.

FRANKFURT (Dow Jones) und NEW YORK (dpa-AFX Broker)