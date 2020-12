10 wichtige Fakten zur Börse am Mittwoch

Der DAX könnte zur Wochenmitte erneut versuchen, aus der Handelsspanne der vergangenen Wochen nach oben auszubrechen. Vorbörslich zeigt sich der deutsche Leitindex um 0,35 Prozent fester bei 13.409,90 Punkten.

2. Börsen in Fernost freundlich

An den asiatischen Märkten steigen die Kurse am Mittwoch an. Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt gegen 7:45 Uhr unserer Zeit 0,26 Prozent auf 26.757 Punkte hinzu. Auf dem chinesischen Festland weist der Shanghai Composite zur gleichen Zeit bei 3.372 Zählern ein Plus von 0,15 Prozent aus. In Hongkong gibt es ebenfalls Gewinne: Der Hang Seng legt gleichzeitig um 0,85 Prozent auf 26.437 Indexpunkte zu.

3. VW-Chef Diess will Stammwerk offenbar fit für Wettbewerb mit Tesla machen

Nach dem überstandenen Machtkampf um die Konzernführung richtet Volkswagen-Chef Herbert Diess seine Blicke laut Insidern noch stärker auf das Ringen mit dem Elektrorivalen Tesla. Das Wolfsburger Stammwerk soll sich nach Vorstellung von Diess künftig mit der im Bau befindlichen Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin messen können. Zur Nachricht

4. Schwung und Schmerzen: Neuer Continental-Chef führt Großumbau fort

Der neue Continental-Chef Nikolai Setzer hat sich für seinen Job an der Konzernspitze viel vorgenommen. In mehreren Hightech-Bereichen will er das Tempo erhöhen, gleichzeitig soll sich der Autozulieferer und Reifenhersteller auf vorhandene Stärken besinnen. Zur Nachricht

5. ProSiebenSat.1-Chef: Hatten bislang guten Dezember

Die ProSiebenSat.1 Media SE rechnet mit einer baldigen Erholung des Geschäftes. "Wir haben die Krise sehr früh zu spüren bekommen, aber wir haben dafür auch früh wieder vom Aufschwung profitiert", sagte Rainer Beaujean, Vorstandssprecher und CFO. Zur Nachricht

6. US-Notenbank berät: Corona-Krise setzt Fed unter Druck

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bestimmt inmitten einer erneuten Corona-Welle ihren weiteren geldpolitischen Kurs. Am Leitzins, der bereits in einer ultraniedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent liegt, dürfte sich am Mittwoch nichts ändern. Zur Nachricht

7. EZB ermöglicht einigen Banken Dividendenzahlungen und rät davon ab

Die Banken der Eurozone sollen nach dem Willen der Europäischen Zentralbank möglichst noch bis Herbst 2021 auf die Zahlung von Dividenden an ihre Aktionäre verzichten. Damit rückt die EZB ein Stück weit vom generellen Dividendenstopp ab, der bis Jahresende galt. Zur Nachricht

8. Apple erhöht iPhone-Produktion offenbar um 30 Prozent

Apple will offenbar die Produktion des iPhone im ersten Halbjahr 2021 auf 96 Millionen Einheiten erhöhen. Das sei eine Steigerung um knapp 30 Prozent zum Vorjahreszeitraum, berichtet die japanische Zeitung Nikkei Asia. Zur Nachricht

9. Ölpreise stagnieren auf erhöhtem Niveau

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im frühen Handel zunächst wenig bewegt. Sie liegen weiterhin in der Nähe ihres höchsten Standes seit der ersten Corona-Welle im Frühjahr. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Morgen 50,60 US-Dollar. Das waren 14 Cent weniger als am Vortag.

10. Euro kaum bewegt vor Wirtschaftsdaten

Der Euro hat sich am Mittwoch vor wichtigen Konjunkturdaten kaum bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2160 US-Dollar und damit in etwa so viel wie in der Nacht zuvor. Zurzeit bewegt sich der Euro in der Nähe seines höchsten Standes seit Frühjahr 2018.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com