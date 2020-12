Japans Exporte fallen entgegen den Erwartungen von Analysten. US-Notenbank berät: Corona-Krise setzt Fed unter Druck. Neuer Bebauungsplan für Tesla-Ansiedlung in Grünheide steht. EZB ermöglicht einigen Banken Dividendenzahlungen und rät davon ab. Alstom baut Metrolinie in Toulouse für eine halbe Milliarde Euro

Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigten sich am Dienstag optimistisch. Der DAX eröffnete den Dienstagshandel wenig bewegt, legte dann jedoch schon bald zu und baute seine Gewinne im Verlauf weiter aus - dabei stieg er auch über die 13.300-Punkte-Marke. Letztlich notierte er 1,06 Prozent im Plus bei 13.362,87 Punkten. Der TecDAX startete ebenfalls ohne größere Ausschläge. Nachdem er mehrfach das Vorzeichen wechselte, beendete er den Handel marginale 0,05 Prozent höher bei 3.112,54 Zählern. Nachdem der Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer am Wochenende eine Notfallzulassung in den USA erhielt und das Land bereits mit ersten Impfungen begann, erklärte nun die Europäische Arzneimittelbehörde EMA, ihr Gutachten über die Zulassung des Impfstoffes bereits am 21. Dezember - also acht Tage früher als geplant - vorzulegen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, dass bis zum Ende des kommenden Sommers etwa 60 Prozent der Deutschen geimpft sein könnten. Der harte Lockdown in Deutschland, im Zuge dessen ab Mittwoch zahlreiche Geschäfte und Dienstleister schließen müssen, schien die Anleger dagegen kaum zu verunsichern. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen präsentierten sich am Dienstag freundlich. Der EuroSTOXX 50 zeigte sich zum Handelsstart recht stabil, konnte im Verlauf dann aber zulegen und seine Gewinne im Verlauf auch halten. Er ging 0,5 Prozent stärker bei 3.521,50 Indexeinheiten in den Feierabend. Auch an den europäischen Börsen dominierte nach wie vor das Thema Corona-Impfstoff. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will bereits am 21. Dezember ihr Gutachten über die Zulassung des Impfstoffes von BioNTech und Pfizer vorlegen. Zuvor wurde das Vakzin am Wochenende in den USA per Eilverfahren zugelassen - mit den Impfungen wurde bereits begonnen. Anleger warten zudem gespannt auf die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Aktienmärkte konnten am Dienstag Gewinne verbuchen. Der Dow Jones zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche kräftiger und legte schlussendlich 1,14 Prozent auf 30.200,76 Punkte zu. Der NASDAQ Composite zeigte sich ebenfalls auf grünem Terrain und beendete den Handelstag mit einem Aufschlag von 1,25 Prozent bei 12.595,06 Zählern. Stützend wirkte die Hoffnung auf eine baldige Einigung bei den Verhandlungen um ein neues US-Hilfspaket. Die Blicke der Anleger richteten sich zudem bereits auf die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch. Dabei könnte die Fed einen Ausblick darauf geben, wie lange sie ihr aktuelles Programm zum Erwerb von Wertpapieren fortsetzen wird. Daneben wurde durch die Abstimmung der Wahlleute aus allen Bundesstaaten des Landes nun der Wahlsieg des künftigen US-Präsidenten Joe Biden bestätigt. Biden erhielt im Electoral College 306 der 538 Stimmen. Auf Konjunkturseite fiel die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York im Dezember stärker als erwartet. Die US-Importpreise sind derweil im November nur leicht gestiegen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken