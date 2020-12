Euro kaum bewegt - die Gründe

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2160 US-Dollar und damit in etwa so viel wie in der Nacht zuvor. Zurzeit bewegt sich der Euro in der Nähe seines höchsten Standes seit Frühjahr 2018. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,2140 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte werden in vielen Ländern der Welt wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Das Forschungsunternehmen Markit veröffentlicht seine Konjunkturumfrage für die Industrie. Die daraus abgeleiteten Einkaufsmanagerindizes geben Auskunft über den Zustand der Wirtschaft. Bisher ist die Industrie wesentlich besser durch die Corona-Pandemie gekommen als die Dienstleister, die unter den Beschränkungen leiden.

/bgf/fba

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: elen.studio / Shutterstock.com