Deutsche Börse wegen möglicher Akquisition im Blick - Aktie etwas leichter

Der Börsenbetreiber zähle zu den Kaufinteressenten für die Investment-Plattform Allfunds, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Auf XETRA geben die Papiere des Börsenbetreibers am Mittwoch zeitweise um 0,29 Prozent auf 139,15 Euro nach. Mit größeren Kursverlusten rechne er aber nicht, sagte ein Händler. Noch sei die Nachrichtenlage zu unkonkret. So erwäge der Besitzer Hellman & Friedman auch einen Börsengang des Unternehmens und es könnten auch noch weitere Interessenten auf den Plan treten. Sollte es derweil an den Aktienmärkten noch zu einer Jahresend-Rally kommen, dürfte die Deutsche Börse davon profitieren, so der Händler.

