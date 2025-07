Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 259,70 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 259,70 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Börse-Aktie bis auf 259,60 EUR. Bei 261,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 102.583 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (294,30 EUR) erklomm das Papier am 05.05.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,32 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 176,30 EUR am 07.08.2024. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 32,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,25 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 262,89 EUR.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 11,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Börse-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Neutral

Deutsche Börse-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Deutsche Börse-Aktie