10 wichtige Fakten zur Börse am Montag

Der DAX notiert im vorbörslichen Montagshandel mit Abgaben.

2. Börsen in Fernost tiefrot

In Tokio fällt der japanische Leitindex Nikkei um 3,13 Prozent auf 26.953,95 Punkte. Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite um 1,11 Prozent auf 3.248,51 Zähler. In Hongkong geht es für den der Hang Seng um 2,81 Prozent nach unten auf 21.193,95 Indexeinheiten. (7:18 Uhr MESZ)

3. Tesla will Aktiensplit im Verhältnis von drei zu eins umsetzen

Mit dem US-Elektroautobauer Tesla hat ein weiteres großes US-Unternehmen einen Aktiensplit angekündigt, um seine Anteilscheine günstiger für Kleinanleger zu machen. Zur Nachricht

4. Valneva übt Kritik an EU - Impfstoffprogramm vor dem Aus?

Der österreichisch-französische Pharmakonzern Valneva stellt sein Corona-Impfstoffprogramm in Frage und schiebt die Verantwortung dafür der EU zu. Zur Nachricht

5. Rheinmetall schließt Modernisierung von ersten Marder-Schützenpanzern ab

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat nach eigenen Angaben die Modernisierung erster Schützenpanzer vom Typ Marder abgeschlossen. Zur Nachricht

6. BMW E-Mini aus China soll offenbar auch in die USA exportiert werden

Der BMW-Konzern prüft eine Ausweitung seiner Autoexporte aus China. Zur Nachricht

7. Total bekommt von Katar Beteiligung an Flüssiggas-Projekt zugeteilt

Katar hat dem französischen Energiekonzern TotalEnergies eine 25-prozentige Beteiligung an einem neuen Flüssiggas-Projekt zugeteilt, mit dem das arabische Land seine Exportfähigkeit an Flüssiggas (LNG) erheblich steigern will. Zur Nachricht

8. Erste russische McDonald's-Filiale öffnet unter neuem Besitzer

Einige Wochen nach dem endgültigen Rückzug der US-Fast-Food-Kette McDonald's aus Russland öffnen die ersten Restaurants unter ihrem neuen, russischen Besitzer. Zur Nachricht

9. Google will Diskriminierungsklage von Frauen mit Millionenzahlung beilegen

Google will eine Diskriminierungsklage von Mitarbeiterinnen in Kalifornien mit der Zahlung von 118 Millionen Dollar beilegen. Zur Nachricht

10. Euro unter 1,05 US-Dollar

Der Euro steht an den Finanzmärkten weiter unter Druck. Zu Wochenbeginn fiel die Gemeinschaftswährung unter die Marke von 1,05 US-Dollar. Am Montagmorgen kostete ein Euro im Tief 1,0476 Dollar und damit so wenig wie zuletzt Mitte Mai.

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com, alphaspirit / Shutterstock.com