10 vor 9

1. DAX könnte über 19.000 Punkte eröffnen.

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag voraussichtlich deutlich stärker eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,9 Prozent stärker bei 19.090 Einheiten.

2. Börsen in Fernost sehr freundlich

Die Börsen in Asien weisen am Donnerstag kräftige Aufschläge aus.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (07:51 Uhr) einen Gewinn von 2,53 Prozent bei 38.827,11 Punkten.

Auch in China sind die Bullen am Ruder. Auf dem Festland klettert der Shanghai Composite um 2,51 Prozent auf 2.968,91 Einheiten. Daneben legt der Hang Seng in Hongkong um 3,12 Prozent auf 19.725,29 Zähler zu.

3. BASF streicht Dividende zusammen - neue Mittelfristziele

Die BASF hat sich für die kommenden vier Jahre neue mittelfristige Finanzziele gesetzt und angekündigt, die Gesamtausschüttung an die Aktionäre in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen auf dem Niveau der vergangenen Jahre zu halten. Zur Nachricht

4. Commerzbank-Aktie: UBS anscheinend mit Abwehrstrategie gegen UniCredit beauftragt

Die Commerzbank will sich laut einem Pressebericht mithilfe fremder Banken gegen eine mögliche Übernahme durch die UniCredit wehren. Zur Nachricht

5. PayPal bringt Krypto-Funktionen für US-Geschäftskunden an den Start

Der Zahlungsdienstleister PayPal ermöglicht ab sofort Händlern in den USA den Kauf, Verkauf und das Halten von Kryptowährungen direkt über ihre PayPal-Geschäftskonten. Damit beugt sich das US-Unternehmen offenbar dem Wunsch vieler Unternehmensinhaber. Zur Nachricht

6. Micron Technology meldet Umsatz- und Gewinnsprung

Micron Technology hat am Mittwochabend Anlegern einen Blick in die Bücher gewährt. Zur Nachricht

7. SMA Solar-Aktie: Rotstift wird angesetzt

Der schwächelnde Wechselrichterhersteller SMA Solar will wegen der Probleme im Geschäft mit privaten und gewerblichen Solaranlagen kräftig sparen und dazu voraussichtlich auch Jobs streichen. Zur Nachricht

8. Umbau bei ChatGPT-Erfinder OpenAI

Beim ChatGPT-Erfinder OpenAI gibt es die nächsten Abgänge in der Führungsetage. Zur Nachricht

9. Ölpreise deutlich schwächer

Die Ölpreise sinken am Donnerstag deutlich.

10. Euro etwas fester

Der Euro kann am Donnerstag leicht anziehen.